In einer Tierarztpraxis in Wenden wurde zwischen Freitag und Montag eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kriminalität Wenden: Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein

Wenden Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in eine Tierarztpraxis in Wenden eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Hinweise.

In der Zeit von Freitag (15. Januar, 18.15 Uhr) bis Montag (18. Januar, 8 Uhr) sind Unbekannte in eine Tierarztpraxis im Prof.-Egon-Schneider-Weg in Wenden-Gerlingen eingebrochen.

Einbruch in Wenden: Sachschaden im dreistelligen Eurobereich

Hier entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Bei der Besichtigung des Tatortes fanden die verständigten Polizeibeamte Hebelspuren an der Eingangstür.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. An der Praxiseingangstür entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.