Wenden: „Vertrauen in die Schulpolitik ist erschüttert“

Auch wenn die Thematik der Schulentwicklungsplanung und damit die Prognosen der Schülerzahlen klar in die Zukunft gerichtet ist, war doch ein Streitpunkt der Vergangenheit wieder präsent: die Schließung der Grundschule in Ottfingen vor knapp vier Jahren. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales (ABS) am Donnerstagnachmittag entbrannte erneut eine hitzige Diskussion über die „falsche Entscheidung, für die sich der Bürgermeister bis heute nicht entschuldigt hat“, so Angelika Henne (CDU). Es gebe keine Verlässlichkeit mehr in der Schulpolitik – und das liege vor allem an den irreführenden Schülerprognosen in der Vergangenheit, die sich in der Gegenwart als falsch herausgestellt hätten.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Berechnungsgrundlage

Fraktionsübergreifend wurde die Berechnungsgrundlage kritisiert, mit der Ulrike Lexis vom Büro Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch mit Hauptsitz Halle in Westfalen die Prognosen erstellt hatte. Denn: Ihre Berechnungen stützen sich auf die Geburtenzahlen vom Landesinstitut IT.NRW und den sogenannten „Beschulungsgewinn“. „Das ist der historische Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, die zu den bestehenden Geburtenzahlen addiert werden“, so Lexis.

Da die Jahre 2015 bis 2017 sehr stark von der Flüchtlingswelle und den Migrationsbewegungen geprägt gewesen seien, sei die Quote des Beschulungsgewinns regelrecht explodiert – um 11,6 Prozent. Zu- und Wegzüge tauchen in dieser Prognosen-Statistik nicht auf. „Wenn man aber lokale Kenntnisse hat, kann man die Faktoren wieder anders gewichten“, lenkte Lexis ein. Damit käme man zu anderen Ergebnissen – dennoch sei ihre Formel der Prognosenberechnung nicht falsch.

Die Kritik

Vor allem vom UWG-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Scheen hagelte es heftige Kritik. „Frau Lexis, Sie haben gerade einen entscheidenden Satz gesagt, der mich ziemlich erschrocken hat: ‘Sie dürfen nicht das Vertrauen in die Zahlen haben.’ Da stellt sich natürlich überhaupt die Frage, warum wir einen Schulentwicklungsplan aufstellen lassen.“ Die Schulpolitik sei auf belastbare Zahlen angewiesen und könne sich nicht auf den Blick in die Glaskugel verlassen.

„So stelle ich in jedem Fall die Wichtigkeit des Schulentwicklungsplans infrage und fordere die Verwaltung hiermit auf, ein anderes Büro mit dieser Aufgabe zu betreuen – vielleicht ja auch einen Wahrsager“, machte Scheen seinem Ärger Luft. Bürgermeister Bernd Clemens verteidigte indes die Berechnungen von Ulrike Lexis: Sie seien wissenschaftlich, durchaus schlüssig und verständlich. „Die Welt hat sich anders entwickelt, als wir es damals angenommen haben. Deswegen kann man aber nicht sagen, dass diese Aussagen von damals falsch sind.“

Die Raumnutzung

Ein weiterer Diskussionspunkt: Wie soll anhand der steigenden Einschulungen – laut Lexis Prognosebericht gibt es von 2021 zu 2022 immerhin einen Ansprung von 211 zu 230 Erstklässlern – der Schulbau angepasst werden?

In der Sitzungsvorlage plädierte Bürgermeister Clemens auf eine bauliche Maßnahme zur Schaffung eines Klassenraums im Grundschulverbund Wendener Land.

Ob das nicht zu kurzfristig gedacht sei – gerade im Hinblick auf die aktuelle Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahme, die Schüler räumlich möglichst entzerren zu können, wollte die Grünen-Fraktion in Erfahrung bringen. Falsch sei das nicht, aber die Zeit dränge, machte Wolfgang Linz, Schulleiter des Grundschulverbands Wendener Land, deutlich. „Im Sommer bekommen wir 96 neue Schüler und die Zahlen für die kommenden Jahre steigen weiter. Ich habe große Bauchschmerzen angesichts unserer Raumgröße am Hauptschulstandort.“