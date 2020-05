Wendener Kirmes fällt aus: „Jedem Wendschen blutet das Herz“

Jetzt ist es offiziell: Die Wendener Kirmes, das größte Volksfest in Südwestfalen, fällt in diesem Jahr aus. Dies bestätigte am Montagmorgen Bürgermeister Bernd Clemens auf Anfrage unserer Redaktion.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nach dem generellen Verbot aller Großveranstaltungen bis zum 31. August dieses Jahres ist die Absage nur logisch. Schließlich strömen jedes Jahr mehrere Hunderthunderttausende Kirmesfans in die südlichste Gemeinde des Kreises Olpe. Damit gab es für die Gemeinde Wenden gar keinen Spielraum, ob die 269. Auflage der traditionellen Kärmetze am 15., 16. und 18. August stattfindet. Im Wendener Rathaus hatte man aber noch auf die Rechtsverordnung der Landesregierung gewartet. Und die liegt seit dem 1. Mai vor.

Große Sorgen bei den Schaustellern

„Das tut mir furchtbar weh und unheimlich leid. Da blutet jedem Wendschen das Herz“, sagt Bernd Clemens. In der Krise müsse man aber Verständnis dafür haben: „Wir freuen uns jetzt um so mehr auf nächstes Jahr.“ Er wolle jetzt den persönlichen Kontakt zu Schausteller Patrick Arens, der immer in Wenden dabei ist, suchen, so der Bürgermeister: „Bei den Schaustellern gibt es derzeit große Sorgen.“

Eine riesige Enttäuschung herrscht auch bei Thomas Clemens, dem „Mister Kirmes“, der seit 34 Jahren die Kärmetze im Wendener Rathaus organisiert: „Ich kann es noch nicht fassen. Das ist schon hart.“ Aufgrund der Rechtsgrundlage würden nun alle Verträge rückabgewickelt: „Alle bekommen eine Mail. Wer etwas bezahlt hat, bekommt das erstattet.“

Zur Frage nach dem finanziellen Schaden durch die Kirmes-Absage meint Thomas Clemens: „Bisher gab es nur Arbeitsleistungen. Aber die Gewerbesteuer wird dann fehlen und den Vereinen fallen die Einnahmen weg.“ Thomas Clemens weiter: „Es ist der schwerste Tag in meiner 33-jährigen Marktmeisterzeit, wenn wir die Wendsche Kärmetze, die wir in diesem Jahr zum 269. Mal gefeiert hätten, absagen müssen. Wir müssen aber Verantwortung gegenüber den Besuchern, Schaustellern und Marktkaufleuten übernehmen und an die Gesundheit aller denken. Für uns als Kärmetzeteam heißt es nun Ärmel hochkrempeln und Mund abwischen, damit bald die Vorbereitungen für die Wendsche Kärmetze 2021 beginnen können. Die Schausteller sagen in der jetzigen Zeit „Wir kommen wieder“ – sehr gerne, denn wir freuen uns schon auf euch“.