Weniger Regen: Warum der Biggesee trotzdem gut gefüllt ist

Auch am Biggesee sind Uferbereiche teilweise trockengefallen, aber in geringerem Ausmaß als an anderen Stauseen im Sauerland.

Kreis Olpe. Auch 2020 fiel im Sauerland viel zu wenig Regen. Trotzdem ist der Biggesee anders als Möhne und Henne fast so voll wie sonst. Woran liegt das?

Im Einzugsgebiet der Ruhr hat es 2020 deutlich weniger geregnet als gewöhnlich. Mit einer Jahressumme von 864 Millimetern Gebietsniederschlag lag das Jahr um 18 Prozent unter dem langjährigen Mittelwert der Jahre 1927 bis 2019. Die Folgen der Trockenheit lassen sich erkennen: Zwar konnte über das gesamte Jahr hinweg jederzeit genügend Wasser zur Gewährleistung der Trinkwasserversorgung an die Ruhr abgegeben werden. Allerdings mussten die Talsperren dafür Monate hinweg Schwerarbeit leisten.

Gepaart mit dem in den sonst üblichen „Aufstaumonaten“ November und Dezember ausgebliebenen Niederschlag führte dies dazu, dass das Talsperrensystem zu Beginn des neuen Kalenderjahres 2021 einen deutlich niedrigeren Füllstand (21 Prozent weniger als im langjährigen Mittel) aufweist als vor einem Jahr. als größte „Badewanne“ im südlichen Sauerland sind davon allerdings kaum betroffen. Der Füllstand lag zu Jahresbeginn bei 95,5 Prozent des langjährigen Mittels, die Abweichung war also deutlich geringer als etwa an Möhne und Henne, die nur zu 60 Prozent gefüllt sind.

Der Ruhrverband liefert für diese Diskrepanz zwei Erklärungen: Zum einen sei im südlichen Sauerland im vergangenen Jahr zwar auch weniger Regen gefallen als sonst, aber doch noch etwas mehr als in nördlicheren Gebieten. Zum anderen mussten die Stauseen der Talsperrengruppe Nord (Möhne, Henne und Sorpe) mehr Wasser abgeben, damit die Ruhr an der Messstelle bei Schwerte-Villigst den vorgeschriebenen Mindestpegel erreicht. Die Abgabemengen der Bigge haben auf den Pegel an dieser Stelle jedoch keinen Einfluss, weil das Wasser über die Lenne erst am Hengsteysee bei Hagen in die Ruhr fließt.

Dennoch warnt der Ruhrverband auch am Biggesee davor, . Die sporadischen Regen- oder Schneeregenfälle der vergangenen Wochen haben dafür gesorgt, dass der Untergrund extrem aufgeweicht und noch weniger tragfähig ist als sonst. Die Gefahr, im Matsch einzusinken und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien zu können, ist daher aktuell außergewöhnlich hoch.