"Wir sind nah bei den Menschen, die hier leben"

Kreis Olpe Dr. Lars Kaminski (42), neuer Leiter der VHS, erklärt, warum die VHS trotz großer Konkurrenz auch in der Coronazeit unverzichtbar ist.

Seit wenigen Tagen ist Dr. Lars Kaminski als neuer Leiter der Volkshochschule des Kreises Olpe im Amt. Wir sprachen mit ihm über Bildungsprogramme in Coronazeiten, die Online-Konkurrenz und warum die VHS unverzichtbar ist.

Sie haben Ihren neuen Job ausgerechnet zu einem Zeitpunkt angetreten, an dem die Bedrohung durch das Corona-Virus besonders groß ist. Hätten Sie sich lieber einen anderen Starttermin gewünscht?

Bildung verbindet und stiftet Sinn. In dieser sturmumtosten Zeit, in der wir alle auf Distanz gehen müssen und nichts mehr „normal“ zu sein scheint, zeigt sich das besonders. Auch mir führt das Virus vor Augen, wie wichtig allgemein zugängliche und erschwingliche Bildungsangebote für unsere Gesellschaft sind. Es gibt also keinen besseren Starttermin, um die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit zu erfahren. Das motiviert! Ein anderer Aspekt ist freilich, dass die Pandemie Präsenzveranstaltungen wie Vorträge oder auch den Neujahrsempfang der Volkshochschule undurchführbar macht. Das nimmt Möglichkeiten, mit Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen unkompliziert ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. Aber auch da lassen sich unter diesen besonderen Bedingungen Wege finden.

Seit Montag kann das neue Kursprogramm gebucht werden. Was ist bei der VHS neu im ersten Halbjahr 2021?

In allen Programmbereichen findet sich Neues. So bieten wir jetzt Online-Kurse zu Themen wie „professionelles Auftreten vor der Webcam“ oder „Sketchnotes“ an. Wir beleuchten die „Digitalisierung der Gesellschaft“ und zeigen Möglichkeiten auf, wie man sich mit dem E-Bike fit halten kann. Sie können bei uns nun auch Polnisch und Brasilianisch von Grund auf lernen oder Methoden kennenlernen, wie man an Sonntagen wirklich abschalten kann. Die Pandemie hat gezeigt, wie unverzichtbar es gerade jetzt ist, mit seinen Ängsten umgehen zu können, in sich Halt zu finden. Daher haben wir einen Kurs wie „Mal dich glücklich“ bewusst so gestaltet, dass er auch digital weitergeführt werden kann, wenn es im laufenden Kurshalbjahr erneut zu Kontaktverboten kommen sollte.

In der Pandemie agieren alle Institutionen „auf Sicht“. Für die VHS, die ihr Kursangebot mit Vorlauf planen muss, ist dies schlecht möglich. Ist dies die größte Herausforderung in diesen Zeiten? Wie gehen Sie damit um?

Eine Herausforderung ist es gewiss. Wir nutzen aber auch diese Phase und halten uns bereit. So bieten wir nicht nur viele Online-Angebote an, die das Lernen auf Distanz ermöglichen, wir können auch jederzeit unser volles Präsenzprogramm starten, wenn die Bestimmungen es erlauben. Unser Hygienekonzept steht und wird auf aktuellem Stand gehalten. Die Gesundheit aller Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen steht bei uns an erster Stelle.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Viele Kursangebote zum Programmstart im Februar stehen coronabedingt unter Vorbehalt. Wie gehen Ihre Mitarbeitenden sowie die mehr als 80 Dozentinnen und Dozenten mit der Situation um?

Das Verbot von Präsenzveranstaltungen trifft natürlich Honorarkräfte besonders hart, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule ist dieser „Lockdown“ eine Phase der Ungewissheit und des Umbruchs. Ich freue mich sehr, dass ich dennoch viel Zuversicht spüre und alle eine Motivation zeigen, die unter den gegebenen Umständen in keiner Weise selbstverständlich zu nennen ist. Sobald wir wieder dürfen, sind wir da.

Die Volkshochschule sucht ständig neue Dozenten, auch vor Corona. Gibt es eine hohe Fluktuation, zahlt die VHS zu niedrigere Honorare oder was ist der Grund für diesen großen Bedarf?

Bildungsarbeit ist ein kreativer Prozess, der keinen Stillstand kennt. Wir entwickeln unser Angebot daher stetig weiter und nehmen nicht nur neue Formate und Themen ins Programm, sondern suchen auch unablässig nach neuen Methoden, neuen Herangehensweisen. Es versteht sich daher von selbst, dass sich eine Bildungseinrichtung mit einem so facettenreichen Programm immer um neue Dozentinnen und Dozenten bemühen muss. Auch die vielen Kursleiter*innen, die teilweise seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit für uns leisten, empfinden dies als Bereicherung.

Das Bildungsangebot, auch das seriöse, wird vor allem wegen des Internets immer größer. Wie kann die Volkshochschule gegen diese Konkurrenz bestehen, was zeichnet sie aus, was ist ihre DNA?

Ja, es finden sich immer mehr sehr gute Bildungsangebote im Netz – aber wir sind vor Ort. Präsent in allen Städten und Gemeinden des Kreises Olpe und somit nah bei den Menschen, die hier leben. Wir können Stimmungen und regionale Entwicklungen aufgreifen, Begegnungsräume schaffen und Bildungsangebote machen, die verbinden. Dies gibt uns auch die Möglichkeit, bekannte Präsenzseminare mit Onlineformaten zu verknüpfen und so die Angst vor der digitalen Welt zu nehmen.

Sie haben Philologie, Philosophie und Musikwissenschaft studiert, im neuen Kurshalbjahr bieten Sie Live-Online-Vorträge zu den Folgen der Digitalisierung in der Gesellschaft und zur sozialen, ökologischen und ökonomischen Verkehrswende an. Ist dies ein Indiz dafür, dass auch die VHS selbst digitaler und moderner werden muss?

Das Studium dieser klassischen Fächer stellte für mich eine gute ,Grundausbildung‘ in kritischem und fundiertem Denken dar. Die Pandemie hat der Digitalisierung einen großen Schub gegeben. Die Chancen des Arbeitens und Lernens online sind in kürzester Zeit allen bewusst geworden. Wir bieten schon seit längerer Zeit Formate online an, nehmen aber diesen Schwung gerne auf, um digitale Bildungsangebote weiter zu etablieren.

Was wünschen Sie sich für das erste Kurshalbjahr unter Ihrer Leitung?

Verbundenheit trotz Distanz.