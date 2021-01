Wohnungseinbruch in Wenden - ein Täter weiter auf der Flucht

Einbrecher (hier ein Symbolbild) stiegen am Silvesterabend in eine Wohnung in Wenden ein.

Wenden. Den anderen Einbrecher konnte die Polizei am Silvesterabend stellen. Sie musste den Mann mangels Haftgründen aber wieder gehen lassen.

Wohnungseinbruch am Silvesterabend an der Hauptstraße in Wenden: Um kurz nach 20 Uhr, als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, entfernten sich die beiden Täter vom Grundstück und flüchteten in ein angrenzendes Grünareal.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Kurze Zeit später wurde ein Täter im Bachlauf der Wende geschnappt. Bei der Festnahme leistete der durchnässte 39-jährige Mann aus Siegen erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Kriminalpolizei sicherte Spuren

Die Beamten stellten Diebesgut aus der Wohnung des Geschädigten sicher. Der Mittäter ist weiter flüchtig. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der bereits polizeibekannte Mann aus Siegen noch in der Nacht mangels Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.