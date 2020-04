Zugunfall in Attendorn: Junger Mann plötzlich wieder fit?

Attendorn. Am Mittwochmorgen hatte eine Regionalbahn in Attendorn einen jungen Mann angefahren. Sein Zustand galt als kritisch – bis Donnerstag Morgen.

Ein wenig bizarr ist es schon, dass der junge Mann, der am Mittwochmorgen von einer Regionalbahn im Industriegebiet Biggen in Attendorn erfasst und laut Angaben der Polizei schwer verletzt wurde (wir berichteten), plötzlich wieder putzmunter sein soll. „Der Mann ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, offenbar waren die Verletzungen doch nicht so gravierend“, erklärt Martina Dressler, Pressesprecherin der zuständigen Bundespolizei in Köln, auf Nachfrage dieser Redaktion. Am Mittwoch hieß es noch, der 20-Jährige sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht ansprechbar. Eine Vernehmung des Mannes sei bis Donnerstag Mittag auch noch nicht erfolgt, weil die Polizei den Verunfallten nicht mehr im Krankenhaus antraf.

Rückblick: Am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hatte der junge Mann mit seinem Fahrrad eine Abkürzung über einen Trampelpfad im Industriegebiet Biggen genommen und dabei auf Höhe der Firma HMT (Heldener Metalltechnik GmbH) die Bahngleise überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die er entweder nicht kommen sah oder glaubte, der Zug sei noch weit genug entfernt. Auch die Notbremsung des Lokführers konnte den Unfall nicht mehr verhindern.