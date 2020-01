Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Rudolf Hermanns ist 64 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit dem 1. November 2011 Schulleiter am Rivius-Gymnasium und war dort vorher Stellvertreter (seit Anfang 2002). Als Lehrer war er am St. Ursula-Gymnasium und am städtischen Gymnasium in Olpe tätig. Sein Lehramtsstudium schloss er 1983 an der RWTH Aachen ab, seine Fächer sind Englisch und Erdkunde