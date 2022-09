108 junge Menschen starten in Letmathe ins Berufsleben

Gruppenbild mit Geschäftsführer Andreas Weber (1. Reihe, 4. v. re.): die Auszubildenden in der Maschinenhalle am Standort in Genna.

Letmathe. Warum die Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne rund 1,25 Millionen Euro in die Modernisierung des Maschinenparks investiert hat.

Verheißungsvoller Start in das neue Ausbildungsjahr in der Metall- und Elektrobranche: 108 junge Menschen begrüßte Geschäftsführer Andreas Weber am Donnerstagmorgen bei der Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne in Genna als neue Azubis. Insgesamt beginnen bei der Aus- und Weiterbildungseinrichtung der mittelständischen Unternehmen an den Standorten in Letmathe und in Plettenberg 189 Lehrlinge – das sind rund 30 mehr als im Vorjahr.

„Die Unternehmen mussten lernen und haben gelernt, dass sie sich um Nachwuchskräfte bemühen müssen“, führt Andreas Weber auf Nachfrage der Heimatzeitung als Grund für die gestiegene Zahl an, über die sich Weber erkennbar freut. Die Betriebe hätten die Zeichen der Zeit, in der es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber gibt, verstanden. Dazu gehörten Maßnahmen bis hin zur Arbeitskleidung mit Firmenlogo: „Es wird gleich eine Marke gebildet und dem Auszubildenden signalisieret: ,Du gehörst dazu’“, nannte Weber als Beispiel für die Wertschätzung.

Lehrjahr startet in Betrieb

„Rund die Hälfte der Auszubildenden“ hätten das erste Lehrjahr bereits zum 1. August begonnen und seit dem weitgehend in den Firmen verbracht. Als „Aufwärmphase ohne Druck“ bezeichnete Weber diesen Zeitraum; die Lehrlinge lernten die Betriebe und Arbeitsabläufe sowie die Ansprechpartner kennen und könnten sich so in die neue Situation einfinden.

„Wir brauchen Menschen. Es lässt sich nicht alles digitalisieren“, stellte der Geschäftsführer das Bemühen um Nachwuchskräfte heraus. Die duale Ausbildung in Deutschland bewertet der Geschäftsführer als „einzigartig“; die Perspektive für die Berufsstarter in der Metall- und Elektroindustrie als „anständig“ – weshalb er den jungen Menschen in seiner Begrüßung in den Räumen der Ausbildungsgesellschaft Mut machte: „Ab heute geht es steil bergauf“.

Der Erwerb der Kenntnisse, die zum Facharbeiter führen, seien aber nicht das einzige: „Und liegt aber besonders am Herzen, dass ihr euch auch zu jungen Persönlichkeiten entwickelt. Eine Leistungsbeurteilung ist gut, aber eben nicht alles!“, formulierte Weber. Vielmehr gehe es auch um Tugenden wie „Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und einen respektvollen Umgang miteinander“.

1,25 Millionen Euro in neue Maschinen investiert

Die Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne habe ihren Beitrag für eine „vorbildliche und attraktive Lernumgebung“ geleistet: In der Sommerpause sei der Maschinenpark für 1,25 Millionen Euro modernisiert worden.

Und die Betroffenen? Das seien „interessierte, junge Menschen“, bescheinigt Geschäftsführer Weber dem angehenden Nachwuchs.

Zwei- beziehungsweise dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung – je nach Berufsbild – die die Lehrlinge am Donnerstag begonnen haben; sie führt zu Berufen wie Zerspaner, Werkstoffprüfer oder, wie für den Nordkreis typisch, zum Verfahrentechnologen.

