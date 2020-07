12-jähriger Junge aus Letmathe wird vermisst

Letmathe/Hohenlimburg Ein Mantrailerhund konnte die Spur des Jungen bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße in Hohenlimburg nachverfolgen. Dort verliert sich die Spur.

Ein 12-jähriger Junge aus Letmathe wird seit Samstagmorgen vermisst. Er war gegen 10 Uhr in Begleitung seines Vaters in Hohenlimburg an der Polizeiwache in der Freiheitsstraße, um dort zu einem Friseur zu gehen. Der Vater ging laut Polizeiangaben nur kurz in eine dortige Bank, der Junge sollte so lange am Parkplatz warten. Als der Vater kurze Zeit später zum Auto zurückkam, war der Junge verschwunden.

Die Polizei sucht nun unter anderem mit einem Mantrailerhund nach dem 12-Jährigen, der die Spur bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen konnten. Von dort fahren die Buslinien 534 und 538 in Richtung Hagen-Boele und Obernahmer. Da sich dort die Spur verliert, fragt die Polizei, wer am Samstagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr einen schlanken Jungen mit dunklem Teint gesehen hat. Er trägt eine schwarze Jogginghose, einen schwarten Pullover und schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt jede Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 entgegen.