124 „Iserlohn-Häuser“ helfen armen Familien in Sri Lanka

Sri Lanka ist ein Inselstaat vor der Südspitze des indischen Subkontinents. Merkmale: knapp doppelt so groß wie Nordrhein-Westfalen, 21 Millionen Einwohner – und inzwischen 124 „Iserlohn-Häuser“. Diese bieten bedürftigen Familien ein Dach über dem Kopf und sind das Ergebnis des langjährigen Engagements des Letmathers Lutz Malaschöwski und seiner Ehefrau Barbara. Der 85-jährige frühere Polizeibeamte sammelt seit mehr als 40 Jahren Spenden und übergibt noch immer persönlich die damit finanzierten Unterkünfte, die zur Lebensqualität in dem Schwellenland beitragen.

In seiner aktuellen Jahresbilanz zählt Lutz Malaschöwski zehn neue Häuser auf, die mit den eingenommenen Spenden in Höhe von rund 50.000 Euro gebaut werden konnten. Die Häuser sind durchnummeriert, farbenfroh angestrichen und tragen Namen, die an den Ursprung der Großzügigkeit im weit entfernten Deutschland erinnern. Das zuletzt bezogene mit der Nummer 124 trägt etwa den Namen „Haus Barendorf“ in großen Lettern über der Eingangstür. Jeweils rund 5000 Euro waren genug, um jedes Zuhause auch mit einem Grundmobiliar auszustatten: Ein Doppel- und ein Einzelbett, zwei Matratzen, ein Tisch, vier Stühle und ein Schrank.

5000 Euro reichen für ein Haus und ein paar Möbel

Die soziale Siedlung, die man vielleicht als den südlichsten Stadtteil Iserlohns bezeichnen könnte, liegt an der Westküste des Inselstaates, der bis 1972 als Ceylon bekannt war, unweit des Ferienortes Bentota, etwa anderthalb Autostunden südlich der de facto Hauptstadt Colombo. Neben den 124 Wohnhäusern sind dort auch zwölf Kindergärten entstanden. Den Bau und die Instandhaltung der Häuser koordiniert Siri da Silva, ein langjähriger Freund der Malaschöwskis. Für Reparaturarbeiten an zwei der ältesten Häuser (Nummer 3 und 7) weist die Jahresbilanz einen Betrag von 430 Euro aus.

Letmathe Spenden für Sri Lanka Im vergangenen Jahr sind die „Iserlohn-Häuser“ mit den Nummern 115 bis 124 eingeweiht worden. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dazu das Konto der Stadt Iserlohn nutzen. Für 5000 Euro kann ein weiteres Haus gebaut werden, für 9500 Euro der nächste Kindergarten. BIC: WELADED1ISL, IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06. Stichwort „Sri-Lanka-Hilfe Lutz Malaschöwski“. Weitere Informationen gibt es unter 02374/3883 und online auf iserlohn-haus.de.

„Das Spendenjahr 2019 war sehr erfolgreich. Dies war nur möglich, weil sich so viele beteiligt haben. Den Spendern gilt mein besonderer Dank“, streicht Lutz Malaschöwski noch einmal heraus, was er auch bei seinen Übergabereden stets betont. Die größte Dankbarkeit geht natürlich von den sri-lankischen Familien aus, die durch diese ganz private Form der Entwicklungshilfe „ein menschenwürdiges Leben führen können“, wie der Letmather sagt. Zur Einweihung des 124. Hauses seien auch drei Mönche gekommen, um das neue Zuhause zu segnen, berichtet er. Als besonders ergreifend beschreibt er die Zeremonie bei der Übergabe des Hauses Nummer 122, das nunmehr zwölfte von Dr. Sigurd Pütter gestiftete: „Mehr als 100 Bürger warteten, hingefahren sind wir mit einer Polizeieskorte. Auch der Bürgermeister von Matugama war dabei.“

Derzeit ist an eine Reise nach Sri Lanka freilich kaum zu denken. Das Coronavirus ist dort gerade erst angekommen, nach offiziellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO (Stand 22. April) sind 330 Menschen positiv getestet worden, 105 gelten als genesen, sieben sind bislang an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aus Sorge vor einer Verbreitung des Erregers hat die sri-lankische Regierung ein Einreiseverbot für Bürger aus Deutschland und anderen europäischen Staaten verhängt.

Schwerer als die unmittelbaren Konsequenzen der Pandemie könnten die wirtschaftlichen Folgen wiegen: Mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts werden durch Tourismus erwirtschaftet. Die Zahl der Besucher steigt jährlich und liegt inzwischen bei über zwei Millionen, etwa 150.000 davon aus Deutschland.