125-jähriges Bestehen feiert der SGV ganz bescheiden

Die Wanderschuhe blieben bei den derzeit 59 Mitgliedern der SGV-Abteilung Grüne am Samstagabend im Schrank, stattdessen kam man in der Gaststätte „Haus Gerdes“ in der Grüne zur Jahreshauptversammlung zusammen. Die erste Vorsitzende Elke Pfaff konnte dazu 25 Wanderfreunde begrüßen.

Auf der Tagesordnung standen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre wurde Karl-Heinz Heßling geehrt, er gehört seit 23 Jahren als Kultur- und Heimatwart dem Vorstand an. Auf 40-jährige Mitgliedschaft blickten Ursula Breitrück und Dr. Günter Glauch zurück. Ebenfalls solange im Verein ist Gerhard Lötters, der 38 Jahre das Amt des Jugendwartes inne hatte und vor 17 Jahren zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Auch Rainer Westerhoff hält dem SGV seit 40 Jahren die Treue und ist 1993 als Schriftführer in den Vorstand gewählt worden. Seit nunmehr 14 Jahren zeichnet er sich als Wanderwart auch verantwortlich für die Erstellung der Wanderpläne.

Wilfrid Lödige trat dem SGV ebenfalls 1980 bei und stand von 1987 bis 1996 als Naturschutzwart und seit zwei Jahren als Wanderwart zur Verfügung. Seit 1994 ist Karl-Heinz Krüger Archivar im Vorstand und verwaltet die Wanderbücher, auch ihm konnte zur 40-jährigen Mitgliedschaft gratulierte werden.

Vorstandswahlen standen zwar nicht auf dem Programm des Abends, nicht fehlen durften jedoch die Berichte der Fachwarte, welche alle positiv ausfielen. Wanderwart Rainer Westerhoff hielt in seinem Bericht einen Rückblick auf das vergangene Wanderjahr. Es gab 51 Veranstaltungen, davon 21 eintägige Wanderungen, sei es Halbtags- oder auch Tageswanderungen. Elf Mal machte man sich zu Samstagsnachmittagswanderungen im näheren Umkreis auf. Außerdem wurde das Kraftwerk an der Sorpe-Talsperre besichtigt.

Auch mit dem Fahrradging es auf Wanderung

Auf den Wanderungen legte jeder der 236 Teilnehmer 189 Kilometer zurück. Des Weiteren gab es drei eintägige Radwanderungen und eine viertägige Radwanderung mit Standquartier in Greven, welche als Höhepunkt des Vereinsjahres angesehen werden kann. Bei den Radwanderungen konnten 29 Teilnehmer gezählt werden, und es wurden 279 Kilometer absolviert. Zudem wurden zwölf Michels-Abende, gemütliche Treffen zur Kontaktpflege mit denjenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, veranstaltet.

Für das noch junge Jahr 2020 sind 53 Veranstaltungen vorgesehen, davon sind 24 eintägige Wanderungen und elf Kurzwanderungen am Samstagnachmittag. Die Länge der Wanderungen ist den altersbedingten Möglichkeiten der Wanderer angepasst. Zudem sind drei eintägige Radwanderungen und eine viertägige Radwanderung mit Standquartier in Bersenbrück in Planung. Zwölf Mal soll auch dieses Jahr der Michels-Abend veranstaltet werden. Die jährlich im Wechsel stattfindende Gemeinschaftswanderung mit der SGV-Abteilung Iserlohn übernehmen in diesem Jahr die Iserlohner Wanderfreunde.

Die Abteilung begeht in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird mit der kleiner gewordenen SGV-Familie im gemütlichen Kreis ganz ohne offizielle Formalitäten nur mit einem gemeinsamen Essen im Restaurant „Im Kühl“ begangen.