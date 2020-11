150 Kinder und sieben Lehrer vorsorglich in Quarantäne

Nach der Infektion einer Lehrkraft mit dem Coronavirus wollen die Verantwortlichen der Saatschule größtmögliche Vorsicht walten lassen. Wie berichtet, werden die Klassen zwei bis vier seit Mittwoch auf Distanz unterrichtet. Die Schule hatte darüber unter anderem auf ihrer Internetseite informiert. „150 Kinder und sechs Lehrkräfte sind in Quarantäne geschickt worden“, erklärt Konrektorin Tanja Weihrauch am Mittwochmorgen.

Im Laufe des Tages wird dann aber bekannt, dass sich eine weitere Lehrkraft infiziert hat und als siebte in Quarantäne muss. Ob der Fall im direkten Zusammenhang mit der ersten Ansteckung steht, ist unklar.

Tanja Weihrauch und die anderen Verantwortlichen haben deswegen entschieden, ab Donnerstag auch die erste Klasse auf Distanz zu unterrichten. Anders als bei den Jahrgängen zwei bis vier ist hier vom Gesundheitsamt keine Quarantäne verhängt worden, es handelt sich um eine „präventive Maßnahme“, wie Tanja Weihrauch erklärt. Man wolle Ruhe reinbringen, Kontakt zwischen der den beiden infizierten Personen und Erstklässlern habe es nicht gegeben. Die Quarantäne aller Betroffenen wird 14 Tage betragen, bis zum 27. November, weil der letzte mögliche Kontakttag am vergangenen Freitag (13. November) war. Auch die Erstklässler sollen so lange vorsorglich daheim bleiben.

Schule hatte schnell auf Infektion reagiert

Die Schule hatte in Absprache mit Schulaufsicht und Träger schnell reagiert. Die erste betroffene Lehrkraft zeigte am Wochenende Symptome und ging am Montag zum Arzt. Nachdem am Dienstag das Ergebnis feststand, wurden für den Folgetag direkt die erwähnten Maßnahmen beschlossen. Der infizierten Person gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagt Tanja Weihrauch. Ähnlich schnell schell fiel die Reaktion auf Fall zwei aus. Ob es weitere Ansteckungen bei den in Quarantäne geschickten Kindern und Lehrkräften gab, müssen nun Tests ergeben, deren Termine das Gesundheitsamt festlegt und den Eltern teils bereits mitgeteilt hat.

Positiv immerhin: Durch den ersten Lockdown hat man an der Saatschule bereits Erfahrungen mit dem Unterricht auf Distanz. Die Lehrkräfte stellen den Eltern unter anderem online Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Es gibt Lern-Videos und mehr. In der Schule selbst gelten strenge Hygienevorschriften, die Lehrer tragen Masken, Klassen sind strikt getrennt – auch in den Pausen auf dem Schulhof.

Von Härtefällen, also beispielsweise doppelt berufstätigen Eltern, die keine Möglichkeit haben, sich nun daheim während der Quarantäne um die Kinder zu kümmern, sei bisher nichts bekannt, erzählt Tanja Weihrauch. Immerhin trifft die Situation niemanden gänzlich unvorbereitet. „Die Eltern wussten, dass das passieren kann.“

Wie Tanja Weihrauch weiter ausführt, seien auch jene Kolleginnen und Kollegen, die keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten, angehalten, sich testen zu lassen. „Und das werden auch alle tun.“