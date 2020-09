180 Strohballen brennen auf dem Ahm nieder

Letmathe/Hagen. Löscharbeiten dauern bis Montagmorgen an. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend: Gegen 20 Uhr wurde laut Angaben eines Feuerwehr-Sprechers ein Feuer im Gebiet Ahm gemeldet. Zunächst war von einem möglichen Waldbrand die Rede. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass rund 180 Strohballen hier in Brand geraten waren. Als die Iserlohner Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr Hagen bereits einen ersten Angriff gefahren. Weil sich herausstellte, dass das Feuer auf Letmather Gebiet lag, übernahm die Iserlohner Feuerwehr den Einsatzort. Mit Hilfe des THW und eines Radladers wurden die Ballen auseinandergezogen und nach und nach abgelöscht. Wohnbebauung befindet sich nicht in der Nähe des Brandherdes, verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte bis Montagmorgen gegen 6 Uhr. Danach liefen noch Aufräumarbeiten. Insgesamt waren inklusive THW und Feuerwehr Hagen 160 Personen im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr leisteten die Löschgruppen Sümmern, Oestrich, Hennen, Drüpplingsen, Letmathe und Kesbern. Wegen der Brandursache ermittelt die Polizei Hagen in alle Richtungen. Laut eines Sprechers kann auch Brandstiftung aktuell nicht ausgeschlossen werden.