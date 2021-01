2020 war für Oestrich ein Jahr der Höhen und Tiefen

Oestrich Die Oestricher müssen im Corona-Jahr nicht nur wegen der Pandemie einiges an Frust aushalten. Die Bilanz enthält aber auch Positives.

Die für den Sommer geplante 800-Jahr-Feier für den altehrwürdigen Ortsteil Oestrich ist eine der vielen Veranstaltungen, die im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Der Trost, dass 2020 dann wenigstens die Umgestaltung des Herbert-Nolte-Platzes ungestört erfolgen kann, ist den Oestrichern nicht vergönnt. Wegen Fehlern bei der Ausschreibung von Aufträgen kann die Sanierung nicht beginnen. Zum Jahresende wendet sich der Ortsring Oestrich mit einem Brandbrief an den neuen Bürgermeister Michael Joithe, da der Heimatverein eine Kollision des neuen Feiertermins mit den auf 2021 verschobenen Bauarbeiten befürchtet.

So groß der Frust über die seit vielen Jahren aufgeschobene Neugestaltung des Dorfplatzes auch ist, bringt das Jahr 2020 auch etwas Gutes: Im August stellt der Ortsring mit Stolz ein sogenanntes Wappenlogo für Oestrich vor, das wie ein Wappen aussieht, offiziell aber nicht als solches gilt. Sieben Lindenblätter erinnern an die Oestricher Legende von den sieben Überlebenden der letzten Pest-Epidemie, drei Ketten zeigen die Bedeutung der Kettenproduktion für die lokale Handwerkstradition. Ein stilisiertes Fachwerkhaus symbolisiert die erhaltene historische Bausubstanz, ein Schachbrettmuster die Verbindung des Ortsteils zur ehemaligen Stadt Letmathe, zur Stadt Iserlohn und zum Märkischen Kreis.

Auf das Aufstellen von Informationstafeln an ausgewählten Plätzen und Gebäuden im historischen Ortskern Oestrich warten die Bürger 2020 wiederum vergeblich. Auch dieses Projekt ist schon seit Jahren in der Planung, die erste Idee stammt von 2012. Deshalb hat Friedhelm Siegismund, der Vorsitzende des Heimatvereins, schon bei der Vorstellung von Entwürfen für die 31 geplanten Schilder durch die Verwaltung im Dezember 2019 deren Vorgehensweise kritisiert und zu Eile gedrängt. Eigentlich sollen die Tafeln bis zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer angebracht sein, dazu kommt es jedoch nicht. Man habe noch nicht von allen betroffenen Eigentümern die erforderliche Einwilligung, so die Verwaltung.

Im Juli werden 13 Fotos, die typische Szenen aus Oestrich zeigen, im Rahmen eines von der Stadt organisierten Wettbewerbs gekürt und als Kalender gedruckt. Unter dem Motto „Entdecke dein Oestrich“, das im Zeichen des 800. Geburtstags steht, haben 41 Amateurfotografen insgesamt 73 Bilder eingereicht. Eine Jury, der auch IKZ-Bildredakteur Michael May beisitzt, trifft die Auswahl.