2022 sollen die Kreisverkehre kommen

Letmathe. Die Kreisverkehre am Knotenpunkt Schwerter Straße/Von der Kuhlen-Straße/Hagener Straße/Alter Markt sollen kommen. Mit Buskaps?

Mit Buskaps oder mit Busbuchten? An dieser Fragestellung entzündete sich am Mittwoch im Verkehrsausschuss bei der Debatte über die Umgestaltung des Knotenpunktes Hagener Straße/Alter Markt/Schwerter Straße/Von-der-Kuhlen-Straße zu Kreisverkehren eine Grundsatzdiskussion. Bislang gibt es dort eine Art Doppelkreuzung mit Ampelanlagen. Am Ende gab das Gremium den Planern mit knapper Mehrheit auf, Busbuchten vorzusehen. Im Hauptausschuss muss das noch bestätigt werden, bis dahin soll die Verwaltung auch eine erste Schätzung zu möglichen Mehrkosten für Busbuchten vorlegen.

Harald Blanke vom Planungsbüro Blanke Ambrosius stellte den aktuellen Entwurf vor, der zwei fast aneinanderliegende Kreisverkehre vorsieht, einen mit 32 Metern Durchmesser am Knotenpunkt Hagener Straße/Alter Markt, und einen weiteren mit 30 Metern Durchmesser am Knotenpunkt Von-der-Kuhlen-Straße/Schwerter Straße. Der Radverkehr soll auf den Fahrbahnen geführt werden, der Fußgängerverkehr wie bei Kreisverkehren üblich über Zebrastreifen. Und die Bushaltestellen sollen nach Vorstellung des Verkehrsplaners als Buskaps unmittelbar vor beziehungsweise nach den Kreisverkehren angelegt werden. Berechnungen zur Leistungsfähigkeit, so Harald Blanke, hätten gute Ergebnisse gebracht. Die Baukosten bezifferte er auf 1,4 Millionen Euro.

Karsten Meininghaus (CDU) sagte, er sei glücklich, dass das Projekt nun einen Schritt weiter gekommen sei, nachdem es ja bereits 2009 ins Auge gefasst worden sei. Seine Sorge galt aber den Buskaps, die ja vorsehen, dass der Bus auf der Fahrbahn hält und somit für die Haltedauer keinen Verkehr vorbeilassen kann. Der Verkehr, so Meininghaus, könnte so gerade in Stoßzeiten lahmgelegt werden. Mit dem Projekt solle aber doch eine Verbesserung und keine Verschlechterung der Situation erreicht werden. Dann könne man auch die bisherige Lösung mit den Ampeln so belassen.

Bedenken, den Radverkehrauf der Straße zu führen

Harald Blanke begründete die Favorisierung von Buskaps damit, dass mit der angestrebten Mobilitätswende eine Priorisierung des ÖPNV durchaus gewünscht sei. Meininghaus erwiderte, dass auch er nach einem Umbau einen reibungslosen Busverkehr wünsche, aber eben nicht auf Kosten des Gesamtverkehrs. Blanke wiederum gab zu bedenken, dass Busbuchten mehr Fläche benötigen würden. Martin Isbruch (Grüne) stellte fest, dass eine ÖPNV-Priorisierung eindeutig im Trend liege. Kritisch sah es Isbruch allerdings, dass der Radverkehr in dem Kreisverkehrssystem auf der Fahrbahn geführt werden solle. Er befürchte, dass Eltern ihre Kinder so nur mit Bedenken mit dem Rad auf die Reise schicken. Harald Blanke wiederum sprach davon, dass der Radverkehr auf der Fahrbahn am sichersten aufgehoben sei. Zusätzlicher Verkehrsraum für den Radverkehr würde den Flächenverbrauch ebenfalls erhöhen. Manuel Huff (Die Linke) meinte, mit Blick auf die Verkehrswende sollte es der Normalfall sein, dass der Radverkehr auf die Straße kommt. Und Huff fragte, ohne die Buskaps grundsätzlich in Frage stellen zu wollen, was denn sei, wenn ein Bus zu früh komme und deshalb längere Zeit am Buskap stehen müsse? Karsten Pauli (UWG) meinte, ein überpünktlicher Bus könne ja eine Haltestelle vorher entsprechend warten. Verkehrsplaner Michael Kuprat hielt die Vorbehalte gegenüber Buskaps für übertrieben. Dem wollte Helmut Prange (CDU) nicht folgen. Erfahrungen an der Schlesischen Straße und an der Westfalenstraße hätten gezeigt, dass sich Buskaps negativ auf den Verkehrsfluss auswirken würden. Ein einziger Bus könne an den beiden künftigen Kreisverkehren für eine Blockade sorgen. Dieter Beele (SPD) regte an, schon vorhandene Bushaltestellen in dem Bereich weiter zu nutzen. Stadtbaurat Thorsten Grote versuchte, in der Frage der Buskaps zu vermitteln. Die angedachte Lösung mit den beiden Kreisverkehren führe zu mehr Leistungsfähigkeit und somit zu Zeitgewinnen. Und diese Zeitgewinne würden gerecht auf alle Verkehrsarten verteilt, so eben auch auf den Busverkehr, aber eben nicht nur. Dennoch sprach sich der Ausschuss mehrheitlich (Acht Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen, eine Enthaltung) dafür aus, für den Busverkehr Haltebuchten vorzusehen.

Bis Mai müssen dieFörderanträge gestellt sein

Nicht ganz glücklich zeigte sich Kämmerer Michael Wojtek über den Verlauf der Diskussion. Er erinnerte an die angespannte Haushaltssituation. Der Entwurf sei ja ohnehin schon mit erheblichen Mehrkosten verbunden, durch mögliche Planänderungen könnten diese noch weiter wachsen. Bis zum Hauptausschuss am 23. Februar soll nun grob geklärt werden, welche Mehrkosten durch Haltebuchten anfallen würden. Der Bereichsleiter Tiefbau, Goran Micic, machte im Zusammenhang mit den notwendigen Planungsaufträgen auf den Faktor Zeit aufmerksam. Sofern die Kreisverkehre wie geplant im Jahr 2022 gebaut werden sollen, müssten bis zum 31. Mai diesen Jahres die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Der derzeitige Fördersatz für die zuwendungsfähigen Kosten liegt bei 70 Prozent für den Straßenbau und bei 90 Prozent für die Bushaltestellen.