„2erlei“ Malerinnen stellen in Letmather Bahnhof aus

Letmathe. Christiane Bisplinghoff und Si­grid Oelkrug zeigen herbstliche Werke.

„Ich freue mich, dass endlich wieder Leben am Bahnsteig 42 ist“, Martin Ossenberg, dem Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, war die Freude bei der Vernissage in der Letmather Bahnhofshalle am Dienstagabend anzuhören. Aber auch der Vorsitzende des Kunstvereins Iserlohn, Christoph Wieloch, und Künstlerin Ella Mühlhaus, die die Einführung in die Ausstellung hielt, sind dankbar, dass nicht mehr länger auf Kunstgenuss verzichtet werden muss.

Vor der Corona-Pandemie war die Kooperation zwischen Bahnsteig 42 und Kunstverein sehr bereichernd. Immer wieder lockten Ausstellungen der Mitglieder. Aber in Corona-Zeiten blieb die Kunst ein wenig auf der Strecke, eine Vernissage mit einer gewissen Anzahl Interessierter war bekanntlich undenkbar.

Facettenreiche Motivauswahl und Techniken

Unter dem Titel „2erlei“ stellen zwei Künstlerinnen der Region aus. Die Hagenerin Christiane Bisplinghoff ist ebenso wie die Iserlohnerin Si­grid Oelkrug schon mehrere Jahre im Kunstverein aktiv. Gemeinsam präsentieren sie nun rund 20 Werke in der Bahnhofshalle. Dabei arbeiten die Malerinnen bei ihren Gemälden mit Acryl und zarten Aquarellfarben. Außerdem werden die Collage- und Mixed-Media-Techniken angewendet. Des Weiteren findet der Betrachter unter den Ausstellungsstücken auch filigrane Zeichnungen – alles in allem ein breiter Querschnitt. Ebenso facettenreich ist die Motivauswahl. Während Christiane Bisplinghoff eher abstrakter arbeitet, ist Sigrid Oelkrug eher realistisch unterwegs.

Inspiration für ihre Werke fanden beide aber gleichermaßen in der Natur, bei Waldspaziergängen und im heimischen Garten. Passend zum Herbst ist auch die Farbgebung der Bilder. Warme, kräftige Naturtöne wie Terrakotta oder Kupfer dominieren die Werke genauso wie minimalistische Naturtöne in Beige, Hellgrau und Honigfarben. Noch bis Dezember ist die Ausstellung zu bestaunen, und nicht nur für Reisende ist beim Aufenthalt im Letmather Bahnhof ein Besuch empfehlenswert. Der Zauber des Herbstes nimmt schließlich den Betrachter der Kunstwerke mit auf eine Reise in die Natur.

Für Dezember bereiten die Mitglieder des Kunstvereins Iserlohn jetzt schon eifrig eine neue Gemeinschaftsausstellung im Bahnsteig 42 vor und hoffen, dass die Corona-Pandemie dann nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe