800 Kilogramm Altmetall aus Letmather Firma gestohlen

Unbekannte haben von einem Firmengelände an der Altenaer Straße etwa 800 Kilogramm Altmetall gestohlen.

Letmathe. Unbekannte haben aus einer Firma an der Altenaer Straße in Letmathe 800 Kilogramm Altmetall gestohlen. Ein Zeuge beobachtete etwas Verdächtiges.

Gegen 13.25 Uhr hat laut Polizeibericht ein Zeugen am Mittwoch einen weißen Fiat Ducato mit Recklinghauser Kennzeichen auf einem Firmengelände an der Altenaer Straße in Letmathe beobachtet.

Wie sich später herausstellte, hatten Unbekannte etwa 800 Kilogramm Altmetall aus einem Container entwendet. Der Kleintransporter war nach Angaben des Zeugen wenig später in Richtung Nachrodt vom Gelände gefahren.

+++ Lesen Sie auch:Mehr Sicherheit an den Letmather Schulen+++

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe