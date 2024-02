Baumaßnahmen werden an der Autobahnbrücke Grürmannsheide nötig sein. Doch wann das der Fall ist, sagt die Autobahn GmbH bisher nicht. Die Iserlohner SPD möchte Antworten haben.

Autobahn A 46: Was plant die Autobahn GmbH in Iserlohn?

Iserlohn/Letmathe Die SPD-Ratsfraktion möchte von der Autobahn GmbH wissen, was genau zwischen den Anschlussstellen Oestrich und Iserlohn-Zentrum geplant ist.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn wendet sich mit einem Anliegen an Bürgermeister Michael Joithe. Ende vergangenen Jahres hat die Autobahn GmbH des Bundes auf einem Abschnitt zwischen den beiden Anschlussstellen Oestrich (46) und Iserlohn-Zentrum (47) der A 46 in Fahrtrichtung Hemer die linke Fahrbahn verengt und den Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausgewiesen. Die zugehörigen Verkehrsschilder wurden erst mehrere Tage nach dem Aufbringen der Fahrbahnmarkierung aufgestellt, sodass der Grund für die Maßnahme – der Zustand der Autobahnbrücke Grürmannsheide – erst auf Nachfrage der Heimatzeitung durch die Autobahn GmbH mitgeteilt wurde.

In Zusammenhang der Baustelle der Letmather Kreisverkehre hatte die SPD-Fraktion in die Diskussion gebracht, für den Lkw-Verkehr statt über nachrangige Straßen eine Umleitung über die Anschlussstelle Oestrich (46) umzusetzen. Die Verwaltung teilte daraufhin mit, dass die Autobahn GmbH für die Brücke der zur Anschlussstelle führenden B 236 nicht näher terminierte Baumaßnahmen vorgesehen habe und daher diese Umleitung nicht zweckmäßig sei.

Verkehrswege in Iserlohn seien Visitenkarte der Stadt

Die Autobahn liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt, dennoch seien die Iserlohner Bürger laut des Anfrageschreibens betroffen vom Handeln oder Nichthandeln des öffentlichen Aufgabenträgers Autobahn GmbH. „Den Menschen unserer Stadt können keine weiteren Engpässe zugemutet werden. Der Zustand der überörtlichen Verkehrswege wird auch von den Gästen unserer Stadt wahrgenommen und gehören mit zur Visitenkarte unserer Stadt“, heißt es.

Der SPD-Fraktion ist es laut dem Schreiben ein zentrales Anliegen, dass – wie zunächst bei der Brücke Grürmannsheide – nicht nur an den Symptomen gearbeitet wird, sondern dahinter liegende notwendigen Maßnahmen angegangen werden. Um auch im politischen Raum frühzeitig über geplante Maßnahmen an der Autobahn informiert zu werden, bitten die Fraktion Bürgermeister Joithe darum, einen Vertreter der Autobahn GmbH des Bundes in eine der nächsten Sitzungen des Rates einzuladen.

