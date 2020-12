ABO Wind unbeirrt – Messmast im Letmather Norden wird gebaut

Die ABO Wind AG will beweisen, dass ein Windpark auf der Schälker Heide wirtschaftlich zu betreiben ist.

Schälk. Von der Klage vor dem Verwaltungsgericht lässt sich die ABO Wind AG nicht beirren. 2021 soll ein Wind-Messmast im Letmather Norden entstehen.

Wie viele andere Themen ist auch der geplante Windpark im Letmather Norden in der Corona-Pandemie vom Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit abgerückt. Eine endgültige Entscheidung ist dabei noch nicht gefallen: Noch immer ist vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg eine Klage gegen einen positiven Vorbescheid des Märkischen Kreises für den Bau von zwei Windkraftanlagen auf der Schälker Heide an die ABO Wind AG anhängig. Wie berichtet, hat sich der Großteil der Bürger, die sich zunächst in Form einer Sammelklage juristisch gegen die Baugenehmigung zu stemmen versucht hatten, aus dem Verfahren zurückgezogen.

Ende November gab es, wie eine Gerichtssprecherin erklärte, einen Anhörungstermin für die Prozessbeteiligten, der ein Ende des Verfahrens hätte herbeiführen können: Indem eine der Seiten nachgibt oder sich beide auf einen Kompromiss einigen. Danach sieht es aktuell nicht aus: Die Kammer wird sich weiter mit dem Fall befassen.

Für den Bau des Messmastenliegen alle Genehmigungen vor

Derweil setzt die Baufirma darauf, dass alle juristischen Hürden für das Projekt überwunden werden können und plant für 2021 den Bau eines Messmasten auf dem Schälk, um die so genannte Windhöffigkeit über mindestens zwölf Monate hinweg zu analysieren. Damit soll belastbar nachgewiesen werden, dass der Betrieb von Windkraftwerken an diesem Standort wirtschaftlich möglich ist – davon ist die AG grundsätzlich überzeugt und bezieht sich dabei auf vorliegende Erkenntnisse und Prognosen. Für den Bau des mehr als 100 Meter hohen Windmessmasten habe das Unternehmen im August 2019 einen positiven Vorbescheid von der Stadt Iserlohn erhalten und im Oktober 2020 einen positiven Bescheid für Bau und Betrieb durch den Märkischen Kreis, erklärt ein Sprecher von ABO Wind.

Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stehe diesem Vorhaben nicht im Wege, bekräftigt der Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Klage richtet sich gegen ein Artenschutzgutachten, das im Rahmen des Antrags auf einen Vorbescheid für den Bau der eigentlichen Windräder eingereicht worden ist.