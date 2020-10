Abschied mit Ankündigung – Die letzten Tage eines Todkranken

Letmathe/Hemer. Am Vortag ahnte Eberhard Cordes, dass er sterben würde. In seinen letzten Tagen hat er sich noch manchen Wunsch erfüllt.

Eberhard Cordes hat seinen 80. Geburtstag im November nicht mehr erlebt. Vorige Woche ist er im Hospiz „Mutter Teresa“ seinem Krebsleiden erlegen. Bei der anschließenden Trauerfeier in der Kapelle des Hemeraner Waldfriedhofs gab es Musik, die er sich gewünscht hatte. Ehrenamtler Friedhelm Leppert spielte auf seinem Kornett (ähnlich einer Trompete), ein Dudelsackspieler ließ „Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ erklingen.

Wenn zum Abschied noch einmal das Lieblingslied erklingtBeim letzten Besuch der Heimatzeitung wenige Tage zuvor schien der frühere Bauingenieur es bereits zu spüren: Diese innere Ahnung, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase beschleicht, wie Angehörige immer wieder berichten. „Das nimmt kein gutes Ende jetzt“, sagt Eberhard Cordes auf seine nüchtern-sarkastische Art. Sein Humor schimmert hier und da noch immer durch. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass ihm seine unheilbare Krankheit zusetzt. Er spricht leiser als früher und hat kaum noch Appetit. „Gar nichts“, brummt er, als eine Mitarbeiterin ankündigt, bald nach der Auswahl fürs Mittagessen zu fragen.

Vor allem aber plagt ihn sein schwindendes Erinnerungsvermögen. Während seine Lebensgeschichte weiterhin ein Buch ist, in dem er nach Belieben blättern kann, verschwimmen die Ereignisse der letzten Tage und Stunden in seinem Gedächtnis. Je alltäglicher die Begebenheit, desto unschärfer die Erinnerung. Er kann zum Beispiel nicht sagen, ob er heute schon Besuch von Angehörigen bekommen hat. Eberhard Cordes könnte diese Frage für den Augenblick auf sich beruhen lassen, aber sie lässt ihm keine Ruhe. Unklarheit akzeptieren zu müssen, wo früher geordnete Gewissheit herrschte, fällt ihm schwer, selbst bei Kleinigkeiten. Ein Anruf bringt die gesuchte Information, der Frust über die Beschränkungen des eigenen Denkens und Handelns bleibt.

Was nach ihm mit der Welt passiert, ist ihm nicht egal

Keinen Zweifel hat der 79-Jährige daran, dass er in der letzten Zeit so manchen unerwarteten und außergewöhnlichen Besuch bekommen hat: „Es waren Leute hier, die hatte ich zum Teil seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Die haben den Zeitungsbericht gelesen und sich an mich erinnert.“ Er wirkt gerührt, als er das erzählt.

An manche frühere Jahre in seinem Leben denkt er gern zurück. Eberhard Cordes ist bewusst, dass er diese Welt bald verlassen wird und dass dann andere in der Verantwortung sind, die Zukunft mitzugestalten. Er selbst war nie politisch aktiv, aber zu vielen Dingen hat er eine Meinung und seine bürgerliche Mitbestimmung hat er stets ernst genommen: „Ich habe nie eine Wahl ausgelassen, bis auf die Europawahlen“, erklärt er. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten habe er dem europäischen Einigungsprozess „von Anfang an“ skeptisch gegenübergestanden. Eine kleinere EU hätte auf lange Sicht bessere Chancen, ist er überzeugt.

Den Friedensprozess, das „menschliche“ Europa, möchte er damit nicht kleinreden. Immerhin gehört er zu denen, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Wie viele Landsleute seiner Generation hielt Eberhard Cordes dabei den Blick nach vorn gerichtet: „Mein Vater hat es vorgezogen, nicht über den Krieg zu sprechen. Und ich habe es vorgezogen, ihn dabei zu unterstützen.“ Als sein Vater gestorben sei, habe er dessen Unterlagen im Garten verbrannt, ohne diese vorher zu studieren. „Ich habe das nie bereut“, bekräftigt der Hemeraner. Dass es in Europa noch einmal Krieg geben könnte, bezweifelt er: So viel hätten die Menschen immerhin aus der Geschichte gelernt, hofft er.

Dass sich junge Leute heute vor allem über die Klimaerwärmung den Kopf zerbrechen, dafür zeigt er Verständnis: „Dazu sollte jeder eine Meinung haben.“ Er selbst habe zuletzt ein vergleichsweise benzinsparendes Auto gekauft. „In letzter Konsequenz hätte es ein Elektroauto sein müssen. Dafür waren wir dann auch zu bequem“, sagt er selbstkritisch. Er hofft, dass die Nachfolgenden es besser machen und rät der jungen Generation, konsequent zu handeln.

Wenn es um Genderpolitik geht, kann Eberhard Cordes nicht mehr jede Entwicklung nachvollziehen. Die Gleichstellung von Frauen sei in jedem Fall wichtig gewesen: „Wir gehen zu weiblichen Ärzten und Notaren, aber es fällt uns schwer zu akzeptieren, wenn eine Frau einer großen Wirtschaftsmacht vorsteht. Wenn eine Frau das kann, soll sie das machen, finde ich.“

Geselligkeit, gutes Essen und ein ganz edler Tropfen

Vor einer besonders schwierigen Aufgabe sieht er die Kirchen. Diese sollten sich wieder stärker einbringen: „Wenn sich nichts ändert, werden die Mitglieder weiter davonlaufen.“ Er könne sich sogar vorstellen, dass es irgendwann gar keine christlichen Kirchen mehr gibt. Aber noch sei ja Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.

Eberhard Cordes hat aus seinen letzten Tagen und Stunden im Hospiz das Beste gemacht, berichten seine Angehörigen. „Er konnte noch einmal eines seiner Lieblingsgerichte vom Jägerhof in Hemer essen“, sagt sein jüngerer Sohn Marcus: Muckalica, pikant gewürztes Schweinefleisch mit Gemüse – ein traditionelles Rezept vom Balkan.

Beide Söhne haben mit ihrem Vater noch einmal zusammen Fußball geguckt; Christoph Cordes war aus der Schweiz angereist. Dazu wurde ein edler Whisky verköstigt, der in Schottland hergestellt sein musste und daher auch nur – anders als irische und amerikanische Sorten – in der Schreibweise ohne „ey“ alle Kriterien erfüllte. Es war ein geselliger Abend, erinnert sich Marcus Cordes: „Mein Papa hat verschlafen, dass Dortmund gewonnen hat, aber es hätte ihm gefallen.“

Als sein Vater gegen Ende schwächer und unruhiger geworden sei, hätten ihm die Geschichten von Robinson Crusoe geholfen, die ihm ehrenamtliche Begleiter vorlasen. Der fiktive Schiffbrüchige ist dem ­79-jährigen Hemeraner nicht ganz unähnlich: abenteuerlustig, einfallsreich, pragmatisch. Einen Tag bevor er starb, wusste Eberhard Cordes offenbar, dass es soweit sein würde und gab seiner Ehefrau persönliche Gegenstände mit nach Hause, die er so in guten Händen wusste.

Vielleicht verfolgt Eberhard Cordes die weitere Entwicklung bald von seinem Platz auf dem Waldfriedhof, wo seine Urne in den nächsten Wochen beigesetzt wird. In seinem Leben hat der weit gereiste Ingenieur so manches Brücken-Großbauprojekt mitverwirklicht. Die letzte Brücke, die er überquert hat, werden wir alle irgendwann beschreiten. Marcus Cordes ist etwas aufgefallen: An genau dem Tag, als sein Vater seinen letzten Atemzug nahm, wurde eine Autobahnbrücke bei Siegen gesprengt. Um Platz zu machen für einen Neubau, der Generationen überdauern wird. Ein Zufall – wenn man daran glaubt.