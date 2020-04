Abschied nach 36 Jahren – „Zum Kamin“ in Letmathe schließt

An Pater und Nonne geht eine Ära zu Ende: Die Pension und Gaststätte „Zum Kamin“ schließt am 30. April ihre Türen. Vor 36 Jahren, am 15. März 1984, eröffnete der heute 76-jährige Ioannis Stravridis dort seinen Betrieb. „In Griechenland habe ich Maurer gelernt. Ich habe alles selbst gemacht“, berichtet er, wie er seine selbstständige Existenz buchstäblich Stein für Stein aufbaute.

In seiner alten Heimat habe er mit seinem Handwerksberuf wenig verdient, erinnert er sich. Als er dann gesehen habe, wie viele seiner Landsleute nach einigen Jahren des Broterwerbs in Deutschland wirtschaftlich aufgestiegen waren, wollte auch er sein Glück machen – zuerst fand seine Ehefrau eine Stelle, er selbst folgte wenig später nach. Bis er in Letmathe seinen Traum verwirklichte, arbeitete er bei einer Iserlohner Firma als Maurer. Mit Feuereifer, wie er erzählt: „Ich habe mich nie wie meine deutschen Kollegen über das Wetter beklagt und auch im Winter und am Wochenende gearbeitet.“

Seine Tochter Sophia Stravridis (49), die den „Kamin“ in den letzten Jahren geleitet hat, fühlt sich von den Letmathern „gut aufgenommen“, ihr Vater weiß aber noch, dass in den 80er Jahren nicht jeder von seiner Geschäftsidee überzeugt war, manch einer hätte belächelt, was „der Grieche da macht“. Das Startkapital sei knapp gewesen, deshalb habe er vieles in Eigenleistung schaffen müssen, berichtet der 76-Jährige: „Ich habe rundherum Gerüste aufgebaut und die Wände alle selbst gestrichen.“ Von einem befreundeten Installateur habe er sich zeigen lassen, wie man ein Badezimmer einbaut. „Das machst du besser als mein Lehrling“, habe dieser ihn später gelobt.

Die dritte Generation geht eigene Wege

Der „Kamin“ sei immer ein echter Familienbetrieb gewesen, betont Sophia Stravridis, die Aufgabenverteilung folge einem einfachen Prinzip. „Jeder macht alles“, sagt sie und lacht. Mit einer Ausbildung zur Krankenschwester, ein Beruf, in dem sie in Lüdenscheid auch einige Jahre gearbeitet hat, hielt sie sich als junge Frau bewusst alle Türen offen. „Ich habe mir gesagt, als Krankenschwester findest du immer Arbeit, egal, wo es dich einmal hin verschlägt“, erklärt sie.

Geblieben ist sie aber, anders als ihre jüngere und ihre ältere Schwester, in Letmathe. Ehemann Savvas Navrozidis (56) und die dritte Generation machen das Team des „Kamins“ komplett: Der 23-jährige ­Michalis absolviert ein Wirtschaftsstudium in Hagen, seine 18-jährige Schwester steht vor ihrer Abiturprüfung, beide sind bzw. waren am Stenner-Gymnasium. Michalis ist froh, dass er derzeit keinen Präsenzunterricht verpasst: „Ich habe Glück und muss nur noch meine Bachelorarbeit und Klausuren schreiben.“ Seine Schwester ­Ioanna wird ihr Abitur unter Corona-Bedingungen absolvieren müssen – und auf eine schöne Erfahrung verzichten: „Unser Abiball fällt aus, das ist wirklich schade.“

Drei Töchter als Musen für den Namen

Für beide ist klar, dass sie sich ihre berufliche Zukunft nicht als Gastwirte vorstellen, auch wenn ihr Großvater dafür leidenschaftlich wirbt: „Als Familienbetrieb ist es das allerbeste, was man machen kann. Man kann sich die Arbeit aufteilen und auch mal drei Monate Urlaub machen, in welchen anderen Beruf geht das?“ Seine Tochter Sophia scheint die Entscheidung ihrer Kinder gelassener zu nehmen, aber der Abschied betrübt sie doch. „Wir haben so viele Menschen kennengelernt, von manchen unserer Kunden kommen die Kinder und Enkel zu uns. Dass wir wegen Corona nicht zu einer Grillparty einladen können, dass wir einfach so zumachen müssen, das ist traurig“, bedauert die 49-Jährige.

Sie und ihre Schwestern haben dem „Kamin“ übrigens zu seinem Namen verholfen. Als Ioannis Stravridis 1984 nicht das nächste „Akropolis“ oder „Poseidon“ öffnen wollte, ließ er seine drei Töchter die Rolle der Musen übernehmen und bat sie kurzerhand um Vorschläge. „Den Kamin fanden wir so gemütlich, dabei ist es dann geblieben“, erinnert sich Sophia Stravridis.

Für die Immobilie habe sich ein Käufer gefunden, der dafür bereits Pläne habe – eine neue Gastwirtschaft wird es demnach nicht. Die Familie wird in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Auszug beschäftigt sein und ist bei dem Gedanken an das Mobiliar wehmütig – an allem haften Erinnerungen.