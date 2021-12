Advent, Advent, ein Licht der Hoffnung brennt in Letmathe

Letmathe. Nicht alles trüb im Advent: Wie Veranstalter in Letmathe mit den neuen Regeln umgehen und was 2021 aus der Friedenslicht-Aktion wird.

Die Ernüchterung ist groß: Ausgerechnet zur Adventszeit hat die Corona-Keule wieder zugeschlagen. Die Ampelkoalition, die gerade erst begonnen hat sich in ihre Regierungsrolle einzufinden, hat ein umfangreiches neues Regelwerk entworfen und auch der Märkische Kreis und die Stadt Iserlohn haben auf die Verschärfung der Infektionslage mit neuen Bestimmungen reagiert.

Nach den vielen Absagen adventlicher Veranstaltungen ist die Vorfreude bereits gedämpft: Was wird aus Weihnachten und dem Jahreswechsel? Aus letzterem wohl nicht mehr als 2020 – Menschenansammlungen, Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen und der Verkauf von Pyrotechnik sind abermals verboten. Der befürchtete Lockdown ist jedoch auch ausgeblieben, zumindest für Geimpfte und Genesene. Wer sich noch immer nicht impfen lassen möchte und dafür keinen medizinischen Grund vorweisen kann, wird nicht lebensnotwendige Einkäufe (dazu zählen auch Weihnachtsgeschenke) online erledigen und sich bei der Freizeitgestaltung stark einschränken müssen.

Mancherorts waren die Regeln ohnehin schon streng

Für alle anderen fällt keineswegs alles flach: Am morgigen Sonntag zum Beispiel finden unter entsprechenden Auflagen die Kleinkunst-Veranstaltungen des Melange-Vereins in der Letmather Zweigstelle der Stadtbücherei wie angekündigt statt, und auch die Musikschule Iserlohn hält an ihrem Weihnachtskonzert in der Trillingschen Villa um 17 Uhr fest. Die neu formulierten Regeln stünden dem bislang nicht entgegen, sagt Musikschulleiter Paul Breidenstein: „2G gilt bei uns ohnehin schon, und das werden wir auch streng kontrollieren. Wir lassen uns nicht nur das Impfzertifikat zeigen, sondern auch den Ausweis.“ Mit weitergehenden Einschränkungen habe die Bundesregierung Großveranstaltungen im Blick, und bei diesem Konzert geht es um lediglich 50 Sitzplätze. Da der Eintritt frei ist, bedeutet das aber auch: „Wenn die Plätze besetzt sind, müssen wir weitere Besucher nach Hause schicken, so leid uns das tut.“

Eine positive vorweihnachtliche Botschaft hat zudem Daniel Asmuth vom Leitungsteam des Musikvereins der Letmather Kolpingfamilie. „Wir wollen bei der Verteilung des Friedenslichts aus Betlehem am 13. Dezember spielen.“ Evangelische und katholische Kirchengemeinden, die Pfadfinder vom Stamm Ratpert, die das Licht aus Dortmund abholen, und der Musikverein hätten sich darüber viele Gedanken gemacht: „Es ist uns ein gemeinsames Anliegen, gerade in dieser schwierigen Zeit, mit dem Friedenslicht Weihnachtsstimmung in die Herzen der Menschen zu bringen“, betont Daniel Asmuth.

Das Friedenslicht soll mit Musik ausgegeben werden

Weil ein reguläres Konzert im Kiliansdom ebenso schwierig wäre wie draußen zu spielen, sieht das Konzept einen Mittelweg vor: Das Orchester soll sich im Eingangsbereich aufstellen und bei offenen Flügeltüren nach draußen spielen. „Es gibt noch offene Fragen, die wir mit dem Ordnungsamt klären müssen. Aber in irgendeiner Form werden wir die Ausgabe des Friedenslichtes musikalisch auf jeden Fall begleiten“, verspricht Asmuth. Die bisherigen Absagen seien zwar „alle nachvollziehbar“, aber die Menschen bräuchten auch „den Funken der Hoffnung“, soweit das unter den Schutzbestimmungen möglich sei.

Der Musikverein blickt in der Krise nach vorn und möchte schon seit einer Weile verstärkt Jugendlichen und Kindern Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Gemeinschaft und musikalischen Entwicklung geben – ein erstes Resultat werde hoffentlich am 13. Dezember um 17 Uhr zu hören sein, etwa 50 Personen seien in der Vorbereitung beteiligt. Die bisherige Concertband und das Jugendorchester sollen zu einem Ensemble verschmelzen, erklärt Asmuth: „Nur einen richtigen Namen haben wir dafür noch nicht gefunden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe