Änderungen im Fahrplan von Abellio

Letmathe. Sonntagnacht gibt es den ersten Ausfall

Am morgigen Sonntag sowie am Sonntag, 2., und Montag, 3. August, jeweils von 0.40 bis 6 Uhr kommt es auf der Strecke der Linie RB 91 von Abellio aufgrund von Brückenbauarbeiten zu Einschränkungen. Am 26. Juli und 2. August kommt es in Fahrtrichtung Iserlohn zwischen Hagen Hauptbahnhof und Letmathe bei jeweils einer Fahrt pro Nacht zu einem Ausfall auf diesem Streckenabschnitt.

Für die Fahrt 89632 (eigentlich um 1.33 Uhr ab Hagen Hbf) wird daher auf dem betroffenen Abschnitt in diesen beiden Nächten ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingesetzt. Der SEV hält an den folgenden Haltepunkten: Hagen Hbf: Bussteig 4, Hohenlimburg: Bahnhof Bahnstraße, Letmathe: Bahnhof Park +Ride. Zur Sicherung der letzten Reisekette verkehrt ein zusätzlicher SEV-Bus bis nach Iserlohn. Dieser hält an den folgenden Haltepunkten: Letmathe-Dechenhöhle: L743 Untergrüner Straße, Iserlohn: Stadtbahnhof.

Durchgängige Fahrtam 3. August

Am 3. August verläuft die Fahrt 91528 durchgehend mit früheren Abfahrtszeiten bis Iserlohn (bereits um 23.57 Uhr ab Hagen Hauptbahnhof und um 0.08 Uhr ab Hohenlimburg in Richtung Letmathe, Ankunft ist dort um 0.12 Uhr). Zur Sicherung der Reisekette verkehrt auch dort ein zusätzlicher SEV-Bus bis nach Iserlohn. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben zudem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, des Aachener Verkehrsverbundes und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.