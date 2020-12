Polizei Alkohohl am Steuer an der Friedensstraße

Letmathe. Ein Autofahrer ist der Polizei aufgefallen.

An der Friedensstraße ist einer Streifenwagenbesatzung am Samstag gegen 1 Uhr in der Nacht ein Fahrzeug aufgefallen. Bei der darauf folgenden Kontrolle, so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Wochenende, wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.