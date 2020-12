Alle Verträge fürs Dröscheder Impfzentrum unterschrieben

Dröschede. Der nördliche Märkische Kreis soll seinen eigenen Impf-Standort bekommen: Die Formalitäten seien erledigt, sagt Landrat Marco Voge.

Nachdem am Samstag noch nicht ganz klar war, ob ein zweites Impfzentrum in den ehemaligen Räumen der Firma Kottmann eingerichtet wird, konnte Landrat Marco Voge (CDU) am Montag nun eine Zusage geben. Bis zum heutigen Dienstag seien alle Verträge unterschrieben, so Voge auf Nachfrage der Heimatzeitung am Montag in Lüdenscheid. Damit werden in Zukunft zwei Impfzentren im Kreis zu Verfügung stehen.

Allerdings sei noch nicht klar, wann die Impfstraßen in Dröschede in Betrieb genommen werden. Genau wie für das Impfzentrum in Lüdenscheid gilt: Erst muss genug Impfstoff vorhanden sein, um die große Mehrheit der Bevölkerung impfen zu können. Damit sei nicht vor Mitte Januar zu rechnen, so der Landrat weiter.

Anfangs sei es aber auch nicht nötig, das Impfzentrum im Nordkreis zu öffnen. Die Risikogruppen, die zuerst immunisiert werden sollen, werden durch mobile Impfeinheiten vor Ort versorgt. Auch nach Erhalt einer weiteren Lieferung sei nicht genug Impfstoff vorhanden, um Dröschede in Betreib zu nehmen, sagt Voge.