Als das Ende näher kam, wurde das Verhältnis zum Vater enger

Für die einen kommt es früher, bei anderen später, aber irgendwann kommen die meisten in diese Situation: Einen vertrauten Mensch ereilt der Tod. Zurück bleiben dann Angehörige wie Marcus Cordes. Der 45-Jährige trauert um seinen Vater Eberhard, der die Leser der Heimatzeitung an seinen letzten Wochen im Hospiz „Mutter Teresa“ teilhaben ließ. „Montag hat mein Vater Geburtstag“, merkt Marcus Cordes beim Treffen am Freitag an. Die Vergangenheitsform und der Konjunktiv gehen ihm noch nicht so leicht über die Zunge – Eberhard Cordes wäre am 16. November 80 Jahre alt geworden, stattdessen wird an diesem Tag die Urnenbeisetzung stattfinden. Sein Sohn Marcus ist Verlagskaufmann und lebt mit Ehefrau Heike (48) und Sohn Luca (21) in Letmathe, die Familie baut gerade ein Haus in Oestrich.

Für Marcus Cordes ist es das erste Mal, dass er Abschied von einem direkten Angehörigen genommen hat. Er hat zwar schon seine Großeltern beerdigt, aber damit könne man seine jüngste Erfahrung nicht vergleichen: „Allerdings haben die es im Grunde genau so gemacht wie mein Vater und sind einfach eingeschlafen.“ Mit trockenem Auge kann der 45-Jährige noch nicht über seinen Vater sprechen, aber seine Gefühle sind nicht nur negativ. Im Gegenteil: „Es war eine schöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin.“

Trauern braucht Zeit, aberein stressfreier Abschied hilft

Zwölf Wochen war Eberhard Cordes Gast im „Mutter Teresa“, womit anfangs niemand rechnen konnte – viele Zimmer hätten schon nach wenigen Tagen neue Bewohner bekommen, erinnert sich Marcus Cordes. Dass im Hospiz stets von „Gästen“ gesprochen wird, findet er nach seinen Erfahrungen dort völlig angemessen: „Es hat wirklich einen gewissen Hotelcharakter. Die Mitarbeiter lesen jeden Wunsch von den Augen ab.“ Dass er einmal so reden würde, überrascht ihn selbst. „Ich wusste immer, dass es das Hospiz in Letmathe gibt, aber ich hatte ein völlig anderes Bild davon“, stellt er rückblickend fest. Man wisse schließlich nur, dass dort Menschen sterben, und das rufe bestimmte Assoziationen hervor: „In meiner Vorstellung war es dort still, das Licht gedämpft und an jeder Wand christliche Symbole.“

Beim ersten Besuch habe sich dieses Bild in Wohlgefallen aufgelöst, sagt Marcus Cordes und berichtet von hellen, gemütlichen Räumen und gut gelaunten Mitarbeitern. Das war, als sein Vater die zweite Krebsdiagnose erhalten hatte. „Die erste hat man damals irgendwie nur zur Kenntnis genommen, das ist ja schon mehr als zehn Jahre her. Das wird schon irgendwie gutgehen, hatte ich mir gesagt. Die Endgültigkeit kam dann sehr plötzlich“, versucht er seinen Schock in Worte zu fassen. Über das weitere Vorgehen habe die Familie gemeinsam beraten, zur Auswahl standen palliative Pflege zu Hause, ein Pflegeheim oder eben das Hospiz.

Relativ bald sei klar geworden, dass Letzteres für seinen Vater wohl die beste Lösung sein würde: „Es war ihm selbst wichtig, dass er uns nicht überfordert. Meine Mutter hätte das zu Hause nicht gepackt.“

In einer Hinsicht funktioniert der Vergleich zwischen Hotel und Hospiz nicht: Im Hospiz kann niemand einfach so ein Zimmer buchen, es gibt Wartelisten. „Ich habe tagelang versucht, mein Handy immer griffbereit zu haben, auch ins Schwimmbad habe ich es mitgenommen“, erinnert sich Marcus Cordes. Wer das Glück hat, angerufen zu werden, sollte abheben oder zügig zurückrufen, sonst bekommt der nächste Gast auf der Liste den freien Platz. Das liegt einfach in der Natur der Sache: Die Listen sind lang, und die Interessenten können nicht lange warten. „Wir hatten besonderes Glück, dass es in Letmathe geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich“, betont der 45-Jährige, denn angeboten wird immer das nächste freie Zimmer in einem gewissen Umkreis, das hätte zum Beispiel auch in Dortmund sein können.

Vierbeiner dürfen auch in der Corona-Zeit trösten

Im „Mutter Teresa“ habe sich sein Vater recht schnell eingelebt, berichtet Marcus Cordes. Nicht nur das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, auch guter Kontakt zu Mitbewohnern habe dabei geholfen. Und natürlich die Zeit, die er dort mit seinen Angehörigen verbringen konnte – und Familienhund „Toni“. Die Golden-Retriever-Hündin habe auch bei anderen Gästen gespürt, wenn diese etwas Nähe gebrauchen konnten und auf die Art, die nur Hunde beherrschen, Trost gespendet.

Auch der Kontakt zwischen Marcus Cordes und seinem Vater wurde im Laufe der zwölf Wochen enger, erklärt der Junior: „Unser Verhältnis war nie schlecht, aber umarmt haben wir uns früher nicht, zum Geburtstag gab man sich die Hand. In meiner Familie ist es schon immer etwas distanzierter zugegangen, bei meiner Frau und ihrer Familie ist das ganz anders, da wird geknuddelt.“ Im Hospiz sei er nach und nach dazu übergegangen, im Kontakt mit seinem Vater Berührungen zuzulassen: „Die Distanz wurde immer geringer.“

Auch mit Worten tauschten Vater und Sohn sich aus. Die meiste Zeit trotz allem über Alltagsdinge, sagt Marcus Cordes. „Aber mein Vater hat auch reinen Tisch gemacht, mit sich selbst und mit uns. Manche Entscheidungen hat er im Rückblick bedauert.“ Das letzte Mal verbrachte er zusammen mit seinem Bruder Christoph Zeit mit seinem Vater, es war der gemeinsame Fußballabend. Als er das Zimmer seines Vaters das nächste Mal betrat, war Eberhard Cordes gestorben. Sehr schön und geschmackvoll hätte das Hospizteam den Raum vorbereitet, findet der 45-Jährige, mit Blütenblättern und Familienfotos: „Im Grunde war das wirklich schön.“

Besonders vor den Ehrenamtlern dort könne man nur den Hut ziehen. „Irgendwie schaffen die es, immer positive Stimmung zu verbreiten. Ich bin selbst nicht gläubig, aber ich sage trotzdem: Die Zeit dort war ein Segen.“ Auf Wunsch erhalten Gäste geistlichen Beistand, aufgedrängt werde das aber niemandem. „Mein Vater war immer jemand, der genörgelt hat. Im Hospiz ist er gelassener geworden“, ist Marcus Cordes aufgefallen.

Als Andenken an seinen Vater hat er die roten Hosenträger aufbewahrt, die dieser im Hospiz oft trug. „Ich habe die auf der Trauerfeier getragen, und am Montag werde ich sie wieder anziehen.“ Einmotten will er sie danach nicht: „Bei passenden Gelegenheiten werde ich die auch in Zukunft tragen. Zum Beispiel, wenn wir Richtfest feiern.“