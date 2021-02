Als Stadt und Kreis zusammen das Marienhospital retteten

Für den Erhalt des Marienhospitals gehen Anfang Februar 1996 tausende Bürger auf die Straße: Hier der Protestzug in der Letmather Innenstadt.

Letmathe. Vor 25 Jahren gingen nicht nur Letmather und Iserlohner auf die Straße, um das Marienhospital zu retten.

„Wann reagiert der Minister?“ und „Was ist denn mit den alten Leuten?“ lauten zwei Überschriften aus der Heimatzeitung, die unter dem Stichwort Impfchaos brandaktuell erscheinen. Man muss dafür jedoch im Archiv 25 Jahre zurückblättern, bis Anfang Februar 1996. Es ist das Jahr, in dem US-Präsident Bill Clinton wiedergewählt wird und die deutsche Telekom an die Börse geht. Seit zwei Jahren wird über die Rechtschreibreform gestritten, EU-Bürger protestieren gegen Sparpläne aus Brüssel.

Frankreichs Präsident Jacques Chirac erklärt das Ende seiner Atombombentests, in Tschetschenien herrscht Krieg. Die deutschen Single Charts werden von Michael Jackson, den Spice Girls und der Kelly Family dominiert, die angesagtesten deutschen Musiker sind Wolfgang Petry, die Toten Hosen und Pur – ebenfalls sehr erfolgreich ist die neue Gruppe „Tic Tac Toe“ um die 22-jährige Iserlohnerin Liane Claudia Wiegelmann.

Mützen und Aufkleberfinden reißenden Absatz

Die Heimatzeitung berichtet am 5. Februar von einem „Aufschrei der Empörung“ in Letmathe: Das Marienhospital mit seinen 380 Mitarbeitern soll geschlossen werden. Tausende Demonstranten versammeln sich auf der Hagener Straße, reißenden Absatz finden 1000 Mützen mit dem Slogan „Hände weg vom Marienhospital“, 1500 Buttons sowie 8000 Autoaufkleber.

Vieles erinnert im Rückblick an das Jahr der Klinikschließung 2019. Aber nicht nur teils frappierende Parallelen, auch starke Kontraste werden deutlich. So steht etwa nicht nur der Iserlohner Bürgermeister Fritz Fischer (SPD), sondern auch Klaus Tweer (SPD), der Landrat des Märkischen Kreises, vor der Menge und ereifert sich über die Schließungspläne - sogar flankiert von seinem Stellvertreter Walter Neuhaus (CDU).

Der Protest erhält Unterstützung von einer breiten Allianz zwischen Kreis, Kommune, Politik und Bürgerschaft. Foto: IKZ Archiv / IKZ

„Kreis will Protest mit allen Mitteln unterstützen“, lautet der Titel eines weiteren Artikels. Die Stadtverwaltung hat einen Arbeitskreis gegründet, der die Protestmaßnahmen koordinieren soll. Bei der ersten Sitzung sind auch Oberkreisdirektor Bernhard Schneider und Vertreter von Geschäftsführung und Aufsichtsgremien der Krankenhaus-GmbH des Kreises anwesend. Zwar müssen Letmather und Iserlohner schon seit 21 Jahren die „Fremdherrschaft“ aus Lüdenscheid ertragen, trotzdem ist in dieser Angelegenheit ein breites Bündnis möglich – weil der „Angriff“ von außen kommt: Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen in Westfalen-Lippe hat den Versorgungsauftrag für das Marienhospital gekündigt.

Dabei sei die Klinik gerade erst aufwendig saniert worden und gelte als „leistungsfähiges und wirtschaftlich gesundes Haus“, betont der SPD-Unterbezirk in einer Resolution, die bei einer Sitzung im Saalbau formuliert wird. Fazit: Die Kündigung stelle „einen Willkürakt dar, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Um das zu verschleiern, arbeiten die Kassen nicht nur mit veralteten, sondern sogar mit falschen Zahlen.“ Die Krankenkassen würden „verdeckte Interessen anderer Art“ verfolgen, monieren die Sozialdemokraten.

Dagegen einschreiten soll die Landesregierung, insbesondere NRW-Gesundheitsminister Axel Horstmann (SPD). Das fordern nicht nur dessen Genossen, sondern auch die heimische CDU, die den Generalsekretär der Landesunion Herbert Reul ins Boot holt. Reul merkt an, dass in den Augen seiner Partei ein Abbau von Krankenhausbetten notwendig sei, in Letmathe sei die Anzahl aber bereits freiwillig reduziert worden: „Wer vernünftig handelt, darf nicht später dafür einen Tritt bekommen“, zitiert ihn die Heimatzeitung.

Parteien, Vereine, Kirchen, Werbegemeinschaft, Schulen, Mediziner – die Solidarität für das Marienhospital ist groß. Auch in der Iserlohner Innenstadt werden Unterschriften gesammelt, an der Schillerplatz-Brücke hängt ein Protest-Transparent. Als wenige Wochen später ein fertig renovierter OP-Saal im Marienhospital eingeweiht wird, sind auch Vertreter der Krankenkasse eingeladen – die lassen sich jedoch entschuldigen. Anfang März kommt es doch zu einer Begegnung, und zu einer „beinharten Diskussion“ zwischen Vertretern der Kreis-GmbH und Mitgliedern des interfraktionellen Arbeitskreises Gesundheit der Stadt Iserlohn mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände. Das Ergebnis der dreistündigen Debatte: Die beiden Seiten haben „ein ganz anderes Konzept von Krankenhauspolitik.“

Delegation überreicht 36.000Unterschriften an den Minister

Mitte März reist eine Delegation aus Letmathe und Lüdenscheid zum Landtag in Düsseldorf und überreicht dem Gesundheitsminister 36.000 Unterschriften gegen die Schließung des Marienhospitals. Bei einem Tag der offenen Tür demonstrieren die Bürger zwei Tage später ihre Verbundenheit mit dem Krankenhaus, es herrscht „Volksfeststimmung“, berichtet die Heimatzeitung. Am 22. März votiert der Kreistag geschlossen gegen die Schließung, dann heißt es abwarten: Minister Horstmann schöpft die Frist für den Widerspruch gegen die Kündigung des Versorgungsauftrags durch die Krankenkassen aus, die Spannung wird für viele unerträglich. Am 24. April schließlich die Erlösung: „Letmathe hat den Kampf gewonnen“, titelt die Heimatzeitung. Das Marienhospital darf bleiben – noch ein knappes Vierteljahrhundert.