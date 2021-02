Großhandel Am 17. April letzter Tag bei „Metro Gastro“ in Dröschede

Dröschede. „Metro Gastro“ in Dröschede steht vor der Schließung.

Seit Mitte Juli 2020 ist bekannt, dass „Metro Gastro“ seinen Standort im Dröscheder Gewerbegebiet „Zur Helle“ aufgeben wird, seinerzeit war kommuniziert worden, dass der Betrieb voraussichtlich mit Auslaufen des Mietvertrages Ende Juni 2021 beendet wird. Zwischendurch sickerte dann durch, dass der Verkauf bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt wird. Nun wird in einem Kunden-Schreiben mitgeteilt, dass „Metro Gastro“ am 17. April letztmalig geöffnet sein wird.

Es werde sichergestellt, so heißt es in dem Schreiben weiter, dass noch alle für das Ostergeschäft wichtigen Sortimente im Markt in Dröschede verfügbar sein werden. Für die Zukunft werden die Kunden, in Dröschede sind das auch viele Gastronomen, an die beiden Dortmunder Metro-Märkte und den Markt in Schwelm verwiesen. Zuvor war bereits kommuniziert worden, dass Kunden auch der Lieferservice weiterhin zur Verfügung stehen werde.

Zu den Gründen für die Standortaufgabe in Dröschede hatte die Me­tro Deutschland im vergangenen Sommer Folgendes mitgeteilt: „Grund ist eine seit Jahren anhaltende negative Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Metro Deutschland war es zuletzt trotz umfassender Optimierungsmaßnahmen nicht gelungen, die Profitabilität des Marktes wieder zu steigern. Der Entscheidung vorausgegangen waren umfassende Analysen zur Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbssituation des Standorts.“ Der 17. April als letzter Verkaufstag wurde nun auf Anfrage auch von einem Sprecher von Metro Deutschland bestätigt. Im Anschluss, so heißt es in der entsprechenden Mitteilung, „finden Ausräummaßnahmen und Rückbauarbeiten statt, die entsprechend Zeit in Anspruch nehmen. Mit Auslaufen des Mietvertrags zum 30. Juni 2021 wird der Großmarkt an den Vermieter übergeben“.

Aktuell können auchPrivatkunden einkaufen

Bis Ende Juni ist es nicht mehr so weit, da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit es seitens der Eigentümer der Gewerbeimmobilie – nach unseren Informationen soll es sich um eine dänische Gesellschaft handeln – bereits Konzepte für die zukünftige Nutzung gibt. Dafür, dass noch kein Nutzer gefunden worden ist, spricht der Umstand, dass die Immobilie mit einer Verkaufsfläche von 4656 Quadratmetern weiterhin auf einschlägigen Immobilienportalen zur Anmietung angeboten wird. Aufgerufen wird dabei ein monatlicher Mietpreis von rund 30.000 Euro, die Grundstücksgröße wird mit 12.545 Qua­dratmetern angegeben. Im Exposé heißt es außerdem, dass von der Stadt Iserlohn gemäß Bebauungsplan weiterhin eine Großhandelsnutzung gewünscht werde. Als Ansprechpartner wird das Hamburger Unternehmen „Herkules Immobilien Management GmbH“ genannt.

Aktuell können bei „Metro Gastro“ in Dröschede auch wieder Interessierte einkaufen, die nicht über eine Kundenkarte verfügen, die Gewerbetreibenden vorbehalten ist. Die Corona-Regelungen gestatten eine entsprechende Ausnahme. Privatkunden erhalten am Eingang auf Nachfrage ein Dokument, das zum Einkaufen berechtigt.