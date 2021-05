Am 8. Mai sind Iserlohner eingeladen zur Videorunde

Oestrich/Iserlohn. Nicht nur Oestricher können sich zum 50-jährigen Jubiläum der Bundesförderung am Samstag, 8. Mai, über das Programm informieren.

Die Städtebauförderung der Bundesregierung wird 50 Jahre alt. Gefeiert wird dieses Jubiläum am „Tag der Städtebauförderung“: Samstag, 8. Mai. Dann haben alle Städte und Gemeinden die Möglichkeit, ihre Planungen, Projekte und Erfolge, die mit Hilfe der Förderung umgesetzt werden, zu präsentieren. Auch die Stadt Iserlohn beteiligt sich an diesem Tag und lädt zu einer einstündigen Online-Informationsveranstaltung ein. Einen Schwerpunkt der Veranstaltung, die von Stadtbaurat Thorsten Grote eröffnet wird, bilden die Projekte in Oestrich.

Dabei soll der Prozess der geplanten Neugestaltung des Herbert-Nolte-Platzes von der Einbindung der Bevölkerung vor Ort über die verschiedenen Planungsphasen bis hin zum geplanten Baustart thematisiert werden. „Der Umbau des Platzes als Dorfmittelpunkt zu einem generationenübergreifenden Aufenthaltsort befindet sich in den Startlöchern“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. In Oestrich dürften dabei viele mit den Zähnen knirschen, denn die diesbezügliche Geschichte des Verschiebens erstreckt sich inzwischen über mehr als nur ein paar Jahre (wir berichteten).

Am Samstag soll in jedem Fall auch das Fassadenprogramm vorgestellt werden. Nicht nur die „Integrierte Stadtteilentwicklung“ im historischen Ortskern soll Thema sein, sondern auch die „Einbindung der Öffentlichkeit in Planungsprozesse und die crossmediale Öffentlichkeitsbeteiligung“, die in den letzten Jahren in Iserlohn immer mehr an Bedeutung gewonnen habe, so die Stadtverwaltung.

Eine zweite Veranstaltung zum Baubeginn ist geplant

Die Informationsveranstaltung am 8. Mai findet von 11 bis 12 Uhr online im Rahmen einer Videokonferenz über die Plattform „Cisco Webex Meetings“ statt. Interessierte können sich bis Donnerstag, 6. Mai, anmelden, und zwar per E-Mail an stadtentwicklung@iserlohn.de. Am Freitag, 7. Mai, wird dann der Link für die Videokonferenz per Mail an die Teilnehmer versendet. Je nach Anzahl können während der Veranstaltung Rückfragen per Wortmeldung oder über die Chat-Funktion gestellt werden. Weitere Informationen zum Tag der Städtebauförderung und zur Veranstaltung finden Interessierte online auf www.t1p.de/w1o3.

Die Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke weist darauf hin, dass voraussichtlich Ende Mai eine eigene Informationsveranstaltung für Anwohner zum Baubeginn und zur konkreten Planung am Herbert-Nolte-Platz stattfindet. Die Iserlohner Stadtverwaltung will rechtzeitig darüber informieren. Die Veranstaltung zum Tag der Städtebauförderung hingegen legt den Fokus auf den Planungsprozess, den historischen Ortskern insgesamt und verschiedene Beteiligungsformate. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist im Iserlohner Rathaus Britta Marscheider. erreichbar unter 02371/217-2421, oder per Mail an britta.marscheider@iserlohn.de.

