Am Donnerstag endet Zwangspause im Aquamathe

Ab Donnerstag kann auch in Letmathe wieder geschwommen werden. Dann öffnet das Hallenbad Aquamathe nach der längeren coronabedingten Betriebsunterbrechung wieder die Pforten. Mitte März war Schluss mit dem Schwimm- und Badebetrieb. Und anders als beim Seilerseebad, wo ohnehin eine längere Wartungs- und Sanierungspause angestanden hatte, handelte es sich im Aquamathe um eine durchgängige Zwangspause, wie Schwimmmeister Mario Hurlbrink gestern bei einem spontanen Ortstermin berichtet. Somit musste das Aquamathe-Team für längere Zeit in Kurzarbeit geschickt werden.

Am 18. Mai haben dieVorbereitungen begonnen

Am Donnerstag geht es also wieder los. Geöffnet ist das Bad dann von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Diese Zeit gilt auch für alle übrigen Tage bis auf den Montag, dann ist Ruhetag im Aquamathe.

Seit dem 18. Mai liefen die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme, denn zwischenzeitlich war das Wasser komplett abgelassen worden, das Becken musste somit neu gefüllt und aufgeheizt werden.

Mit der Wiedereröffnung ist längst keine Rückkehr zum Normalbetrieb verbunden. Das fängt schon mit der Besucherzahl an. Maximal 64 Badegäste dürfen sich gleichzeitig im Aquamathe tummeln. Wer also größere Wartezeiten vermeiden möchte, kann unter 02374/2340 anrufen und sich über den aktuellen Andrang im Bad informieren.

Das Bistro und die Sauna bleiben zunächst noch geschlossen, im Becken muss auf vorgegeben Bahnen geschwommen werden. Geschlossen bleiben die Sammelumkleiden, nur die Einzelkabinen stehen zur Verfügung. Vom Eingang bis zur Umkleide gilt die Maskenpflicht, generell ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern zu beachten. Um unnötige Begegnungen zu vermeiden, verlassen die Gäste das Bad über das frühere Freibaddrehtor. Die genauen Bestimmungen gemäß den Corona-Auflagen können auf einem Aufsteller im Eingangsbereich nachgelesen werden.

Ob es dieses Jahr trotz der Zwangspause noch eine reguläre Wartungspause geben wird, ist nach Angaben von Schwimmmeister Mario Hurlbrink noch nicht entschieden. Aber jetzt steht es ohnehin erst einmal im Blickpunkt, dass ab Donnerstag der Betrieb im Aquamathe wieder aufgenommen werden kann.

Und die Konkurrenz durch die Freibäder in der Umgebung dürfte sich in den kommenden Tagen in Grenzen halten, Regen und deutlich zurückgehende Temperaturen sind angesagt. Hallenbad-Wetter also.