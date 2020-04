Foto: Michael May / IKZ

Abriss Am Tannenkopf in Oestrich soll neue Wohnbebauung entstehen

Oestrich. Ein 80 Jahres altes Gebäude Zum Tannenkopf ist abgerissen worden. Dort soll neue Wohnbebauung entstehen, exakte Pläne hat die WoGe noch nicht.

Langsam und stetig arbeitet sich der Abrissbagger vor, reißt Wände und Böden ein. Schutt fällt krachend zu Boden, ehe sich das schwere Gerät seinen Weg weiter durch das ehemalige Wohngebäude bahnt. Während vielerorts dieser Tage die Arbeit stillsteht oder nur noch eingeschränkt stattfinden kann, türmen sich in der Straße Zum Tannenkopf die Schuttberge. Schnell ist das Wohnhaus, in dem bis vor kurzen noch Menschen wohnten, beinahe dem Erdboden gleichgemacht.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung, wieso die Wohnbebauung dem Abrissbagger weichen musste, erklärt Jochen Eikermann, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich (WoGe): „Die Häuser waren jetzt knapp 80 Jahre alt und wären energetisch nicht mehr zu ertüchtigen gewesen.“ Der Wohnraum in diesem Bereich sei in der Zeit des zweiten Weltkrieges erbaut worden und habe bis jetzt noch gute Dienste geleistet.

Bewohner des Hauses in anderen WoGe-Gebäuden untergebracht

Doch eine energetische Sanierung sei dringend notwendig gewesen, um den heutigen Standards gerecht zu werden. Die Bauweise aus der Kriegszeit erfülle aber die notwendigen Voraussetzungen für eine energetische Sanierung nicht, daher habe man sich für einen Abriss entschieden. Daher seien die dort noch bis vor kurzem wohnhaften Mieter in anderen eigenen Gebäuden der WoGe untergebracht worden, ehe die Gebäude zurückgebaut werden konnten.

An Stelle der jetzt abgerissenen Bebauung soll dann bald an derselben Stelle neue, und energetisch den aktuellen Anforderungen entsprechende Wohnbebauung entstehen. Einen konkreten Plan für die neue Bebauung gebe es aber noch nicht, so Eikermann.