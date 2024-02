Dröschede. Die Straße „Op Lückenkamp“ wird jetzt durch Poller für den Verkehr gesperrt. In den sozialen Netzwerken sorgt das für Ärger. Das steckt dahinter.

Neuerdings verhindern Poller auf der Straße „Op Lückenkamp“ in Dröschede die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art. In den sozialen Netzwerken hat das bei den Nutzern für Verärgerung gesorgt, weil jetzt Umwege in Kauf genommen werden müssen. Beschlossen wurde dieses Durchfahrverbot in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 14. November. Dort wurde einstimmig beschlossen, die Verwaltung damit zu beauftragen, die Durchfahrt in der Straße „Op Lückenkamp“ im unbebauten Bereich zwischen den Parkboxen und der Grüncontainer mittels Pollern zu unterbinden. Vor Ort zeigt sich, einige Autofahrer sind sichtlich unbeeindruckt von dem Durchfahrtsverbot.