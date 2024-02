Letmathe. Der Chor der Friedenskirche lud unter der Leitung von Christian Otterstein zum Passionskonzert. Gäste Daria Burlak und Hanno Kreft begeistern.

Die Erzählung vom barmherzigen Samariter aus dem Neuen Testament stand im Mittelpunkt der Passionsmusik des Chores der Friedenskirche in Letmathe mit ihren Gästen Daria Burlak und Hanno Kreft unter der Leitung von Christian Otterstein. Zu Beginn lud dieser in seiner Begrüßung die Besucher ein, die Parallelen zur Leidensgeschichte Jesu zu entdecken, die Passionszeit so einmal aus einem neuen Blickwinkel wahrzunehmen und auch aktuelle Bezüge durch den in beiden Geschichten enthaltenen Aspekt eines „Aufschreis aller Geschundenen und Gefolterten“ aufzuspüren.

Der Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ bildete dabei eine weitere wichtige, die Programmgestaltung prägende, Klammer. Mit kristallklarer Stimme trug Daria Burlak gleich zu Beginn diese ursprünglich gregorianische, von Martin Luther und Johann Sebastian Bach dann aufgegriffene Choralmelodie von der Orgelempore aus unbegleitet vor, um sie dann wieder in der Orgelsonate Nr. 3 in A-Dur von Felix Mendelssohn in der Pedalstimme zu zitieren und in den Manualen virtuos, in „Bachscher Manier“, zu umspielen.

Fordern, aber nicht überfordern

Das dann ins Zentrum rückende Oratorium „Der barmherzige Samariter“ stammt aus der Feder des zeitgenössischen Komponisten Bert Ruf, der es meisterhaft versteht, durch einen harmonisch gemäßigten, aber immer auch durch feine Nuancen angereicherten sehr reizvollen Stil die Beteiligten zwar zu fordern, aber nicht zu überfordern – was sich sowohl auf die Ausführenden als auch die Zuhörer beziehen lässt. Seine Kompositionen sind von der Besetzung her sehr variabel ausgelegt und ermöglichen somit eine vielfältige Einsetzbarkeit und auch die Chance, auf durchaus gehobenem Niveau zu musizieren – je nach Situation und Gegebenheit.

Inhaltlich zählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu den bekanntesten Erzählungen Jesu: Ein Mann gerät unter die Räuber, die ihn schwerverletzt und ausgeplündert liegen lassen. Sowohl ein Priester als auch ein Tempeldiener ignorieren den Leidenden und gehen weiter. Lediglich ein Mitglied der Samariter, die zu den Nichtgläubigen zählten, erbarmt sich seiner, versorgt die Wunden und bringt ihn in einer Herberge unter. Auf die Frage Jesu, wer dem Überfallenen der Nächste gewesen sei, fällt die Antwort klar aus – es war der Samaritaner und nur dieser kann für das eigene Handeln somit als Vorbild dienen.

Pastor Emmanuel Boango trug die Samaritergeschichte in Lingala, seiner Heimatsprache im Kongo, vor. © IKZ | Dennis Echtermann

Die einleitende Ouvertüre, von Christian Otterstein am Flügel vorgetragen, bildete den Hintergrund für die von Pastor Emmanuel Boango in Lingala, seiner Heimatsprache im Kongo, vorgetragenen Samaritergeschichte und deutete bereits hier die enorme inhaltliche Dichte und musikalische Tiefe der dann folgenden Aufführung an.

Ausdrucksstarke und makellose Stimmen

Zum einen gelang es dabei Hanno Kreft (Bariton) und Daria Burlak (Sopran) mit ihren ausdrucksstarken und makellosen Stimmen in ihren Rollen als solistische Erzähler hervorragend, den Zusammenhalt der Geschichte darzustellen und prägend zu gestalten. Zum anderen stellte der Chor der Friedenskirche, von Hanno Kreft mit klarem Dirigat geführt und von Christian Otterstein souverän am Flügel begleitet, einen weiteren sehr solide und überzeugend agierenden Baustein in dieser beeindruckenden Teamleistung dar.

Christian Otterstein bewies mit der Auswahl des Komponisten und des Werkes zum wiederholten Mal seine ‚richtige Nase‘ für vielleicht etwas unbekannte, jedoch klangschöne, aber auch technisch machbare Kompositionen. Das von ihm und dem Chor der Friedenskirche bereits mehrfach aufgeführte Oratorium „Erschaffung der Welt“ von Bert Ruf wird im Übrigen am 30. Juni von Tobias Leschke mit dem Collegium Vocale, nun in der Fassung für großes Orchester, in Iserlohn aufgeführt.