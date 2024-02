Lössel. Zur Auslagerung des Kita-Betriebs kommt jetzt noch die Reduzierung der Betreuungszeiten. Der Frust bei den Lösseler Eltern auf die Stadt wächst.

Der Frust bei den Eltern der Kita Lössel in Letmathe wächst: Nach den Problemen durch die Auslagerung des Betriebs kommt jetzt unerwartet die Ankündigung der Stadt Iserlohn, die Betreuungszeiten ab Mittwoch, 21. Februar, bis voraussichtlich Mai und schlimmstenfalls sogar bis zum Sommer, zu reduzieren. Nachmittagsbetreuung gibt es nur am Standort Begegnungsstätte.

Kinder-Transport mit dem Taxi

Die Stadt hat die Eltern vergangene Woche über die Reduzierung der Zeiten informiert und eine Abfrage gestartet; bis Montagmorgen, 9 Uhr, mussten die Rückmeldungen der Eltern vorliegen. Die Stadt schränkt demnach die Betreuungszeiten von montags bis freitags auf zwei Zeitmodelle ein: von 7 bis 14 Uhr oder von 7.30 bis 14.30 Uhr.

Eine Nachmittagsbetreuung gibt es nur montags und mittwochs (14 bis 16 Uhr) und auch nur am Standort Begegnungsstätte. Kinder aus der Gruppe, die derzeit in der Kita Pusteblume in Dröschede untergebracht sind, werden mit einem Taxi von dort zur Nachmittagsbetreuung nach Lössel gebracht. Wörtlich heißt es: „Für die Eltern am Standort Pusteblume, die die Betreuung am Montag/ Mittwoch benötigen, engagieren wir ein Taxiunternehmen, welches die entsprechenden Kinder um 14 Uhr, in Begleitung einer pädagogischen Mitarbeiterin, zum Standort Begegnungsstätte befördert.“

Eine Elterninitiative begleitet inzwischen kritisch das Vorgehen der Stadt an der Kita Lössel. © Iserlohn | Carsten Menzel

Der Taxi-Transport stößt auf scharfe Kritik: „Da wird mein dreijähriger Sohn, womöglich noch mit einer Erzieherin, die er nicht kennt und die ihm fremd ist, von Dröschede nach Lössel gefahren“, sagt ein betroffener Vater. Und: Das Angebot habe nichts mehr mit dem zu tun, was die Eltern ursprünglich bei der Anmeldung ihrer Kinder gebucht hätten.

Damit nicht genug: Um die Nachmittagsbetreuung überhaupt in Anspruch nehmen zu können, verlangt die Stadt „eine Arbeitgeberbescheinigung“ durch die Eltern.

„Unerwartete Langzeiterkrankung“: Eltern widersprechen

Auslöser für die Reduzierung der Kita-Zeiten ist laut Schreiben der Stadt „der Weggang“ der bisherigen Leiterin und eine „unerwartete Langzeiterkrankung“ einer Kollegin. Nach Informationen der Redaktion ist die Leiterin am Donnerstag vergangener Woche im Beisein von Jugendamtsleiterin Undine Heidenreich in der Begegnungsstätte verabschiedet worden. „Dass die Kita-Leiterin geht, war lange bekannt. Und die Langzeiterkrankung einer Kollegin gibt es seit Januar“, heißt es aus den Reihen der Elterninitiative, die sich inzwischen gebildet hat; damit sei das Problem keineswegs plötzlich und unerwartet aufgetreten.

Weiter heißt es in dem Schreiben der Stadt, das der Redaktion vorliegt: „Abschließend möchten wir nochmal betonen, dass es nach wie vor unser Anliegen ist, Sie und Ihre Kinder gut durch diese turbulente Zeit bis zum Einzug in die Container zu begleiten.“ Immerhin: Der bereits kurz nach der Auslagerung im November vergangenen Jahres angekündigte Elternabend soll noch stattfinden. „Für April planen wir einen Elternabend, um uns persönlich mit Ihnen über Ihre und unsere Anliegen auszutauschen“, lautet die Formulierung.

Die Kita Lössel ist nach einem kapitalen Wasserschaden seit Anfang November 2023 ausgelagert: ene Gruppe in die Begegnungsstätte Lössel und eine Gruppe zur Kita Pusteblume in Dröschede. Bis zum Sommer soll auf dem Schützenplatz in Lössel eine Container-Kita als Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Neubaus aufgebaut werden und in Betrieb gehen.

Die Kita Lössel ist auch Thema in der Sitzung des städtischen Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 21. Februar. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr (Rathaus, Ratssaal) und ist öffentlich.