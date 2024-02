Letmathe. Anwohner in Letmathe-Dröschede sagen, es wird trotz Kreisel zu schnell gefahren. Jetzt soll es eine zusätzliche Querungshilfe für Fußgänger geben

Der Kreisverkehr an der Kampstraße im Letmather Ortsteil Dröschede soll zusätzlich mit Zebrastreifen ausgestattet werden. Das schlägt die CDU vor und will das Vorhaben in den Verkehrsausschuss einbringen.

„Anwohner haben sich an die CDU gewandt und haben sich darüber beklagt, dass zu schnell gefahren wird und vor allem für Kinder das Überqueren der Straße gefährlich sei“, schilderte CDU-Ratsfrau Ilona Höche den Anlass für den CDU-Vorstoß. Zu einem Ortstermin am Kreisverkehr waren jetzt zwölf Anwohner, darunter auch Kinder, gekommen. Sie sagten einhellig, dass nach ihrem Eindruck zu schnell gefahren werde und das Autofahrer häufig den Kreisverkehr schneiden, also fast geradeaus über den Kreisel fahren – was bei dem knapp 20-minütigen Treffen auch zu beobachten war.

Der Kreisverkehr an der Kampstraße soll sicherer für Fußgänger werden. © IKZ | Carsten Menzel

Als „erstes Mittel der Wahl“ bezeichnete CDU-Ratsherr Matthias Winkler zusätzliche Zebrastreifen. Sie sollen auf der Kampstraße, wenige Meter vor und hinter dem Kreisverkehr in Höhe der Querungshilfen aufgebracht werden. Da auf der Kampstraße Tempo 50 gilt, ist dies auch möglich. Auf den Querstraßen, Im Westerfeld und Richtung Op Lückenkamp, nicht, weil es dort bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer gibt, erläuterte Christian Eichhorn, in der Stadtverwaltung Ressortleiter für Bürger, Sicherheit, IT und Feuerwehr.

Tempomessung von der Seite

Sollten die Zebrastreifen nicht die gewünschte Wirkung bringen, solle über die Aufstellung von Pollern oder Pfosten nachgedacht werden, so Ilona Höche und Matthias Winkler. „Als erster Schritt werden die Zebrastreifen beantragt“, kündigte Höche an.

Vor einer Entscheidung im Verkehrsausschuss will die Stadt zunächst eine Tempo-Messung durchführen, um die Maßnahme auch mit Daten belegen zu können. Die Seitenradarmessgeräte sollen aber erst aufgestellt werden, wenn die Tiefbauarbeiten an der Gashochdruckleitung, die jetzt unweit des Kreisverkehrs beginnen und die zu einer einspurigen Verkehrsführung mit Ampelregelung führen, beendet sind. „Sonst bekommen wir keine realistischen Werte“, erklärte Ressortleiter Christian Eichhorn.