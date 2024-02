Letmathe. Musik macht Sean Athens aus Letmathe schon seit seiner Kindheit. Doch zum ersten Mal veröffentlicht er nun ein komplett eigenes Album.

Beim Blick auf die bisherige Karriere von Sean Athens verhärtet sich der Eindruck, dass der Letmather oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist, und dass sich im Leben immer wieder Kreise schließen. So verhält es sich auch bei der Entstehung seines ersten Solo-Albums „Time“, das am 23. Februar erscheint.