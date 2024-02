Stübbeken. Die Dorfgemeinschaft Stübbeken traf sich zur Entrümpelungsaktion an der Dorfhalle. Was dabei alles zum Vorschein kam.

Das hatte am Samstag in aller Frühe schon etwas von „Bares für Rares“, der TV-Show, in der Gäste ihre „Schätzchen“, dabei so mancher Dachbodenfund, den Experten vorführen und dann auf einen möglichst hohen Preis hoffen. In und um die Dorfhalle im Stübbeken herrschte ebenfalls Goldgräberstimmung. Die Dorfgemeinschaft hatte sich zur Entrümpelungsaktion getroffen, und für die rund 15 Aktiven ging es nach langer Zeit einmal wieder auf den Dachboden der Dorfhalle. Was da wohl schlummern würde?