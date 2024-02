Letmathe. Am Freitag ist Auftakt für die Höhlenlichter in der Dechenhöhle Letmathe. Welche Neuerungen es gibt und was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Am Anfang ist Schneegestöber, quirliges Funkeln und Licht – und es lohnt ein zweiter oder dritter Blick, um die Details wirklich erfassen zu können: Es ist wieder Zeit für die Höhlenlichter, und wie immer gibt es gleich hinter der Eingangstür der Dechenhöhle für die Besucherinnen und Besucher vieles zu sehen, wenn sie in den kommenden Wochen wieder zahlreich in die Höhle strömen.