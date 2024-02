Letmathe. Für das Vereinssponsoring hat die Werbegemeinschaft Letmathe wieder eine hohe Summe ausgeschüttet. Wie viel dieses Mal zustande kam.

Auch in diesem Jahr schüttete die WerbegemeinschaftLetmathe durch das Vereinssponsoring wieder Geld an die örtlichen teilnehmenden Vereine und Gruppen aus. Die Übergabe der Schecks fand erneut in den Räumen der Sparkasse statt. Durch das Sammeln der „Letmather Taler“, die von den örtlichen Einzelhändlern und Dienstleistern herausgegeben werden, kann Geld für verschiedene Vereine gesammelt werden. Jeder kann durch Einkäufe in den teilnehmenden Geschäften einen Beitrag zur lokalen Wirtschaftskraft leisten. Durch das Sammeln und Vorlegen der Einkaufsbelege erhalten die Teilnehmer eine Rückvergütung von 1 Euro pro 100 Euro Einkaufssumme, sprich einen „Letmather Taler“ pro 100 Euro. Die können sie dann den gewünschten Vereinen zukommen lassen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Insgesamt wurden im letzten Jahr 313.700 Euro durch das Vereinssponsoring umgesetzt, wie Sabrina Grigutsch von der Werbegemeinschaft berichtete. Das entspricht 3.137 Euro, die dieses Mal an teilnehmende Vereine, Gruppen oder Einrichtungen gespendet wurden. „Wir wünschen uns aber noch mehr Kunden, die die Belege sammeln“, ergänzte Sabrina Grigutsch. Ihren Dank richtete sie an Sigrid Rudzki, die für ihren Einsatz einen Blumenstrauß erhielt und in der Folge die Übergabe der Schecks übernahm. Die Organisatorin freute sich darüber, dass mehr Leute kamen, als angemeldet waren, weshalb sie auch mehr Schecks persönlich überreichen konnte.

Kolpingchor erhält höchste Spende

Die Spendengrößen variierten stark, von 17 Euro bis in den dreistelligen Bereich. Sigrid Rudzki zeigte sich vor allem überrascht über die vergleichsweise niedrige Spendensumme für das Hospiz, die dieses Mal bei 45 Euro lag. „Sonst sind sie immer unter den Ersten“, wunderte sie sich. Aber auch unter den ersten drei Plätzen sind bekannte Vereine zu finden. So erhielt der St. Hubertus Schützenverein in Person von Ursula Liedtke mit 226 Euro die drittgrößte Spende, noch mehr wurde mit 255 Euro für die Dorfgemeinschaft Stübbeken, entgegengenommen von Franz-Josef Schlieker, gespendet. Die höchste Spende erhielt erneut der Kolpingchor mit 327 Euro, die vertretungsweise Gerd Lohmann entgegennahm. Insgesamt erreichten gleich zwölf Vereine und Einrichtungen eine dreistellige Spendensumme.

Wie schon Sabrina Grigutsch, wünschte sich auch Sigrid Rudzki, dass noch mehr Menschen im Letmather Einzelhandel die Taler nachfragen. „Das Nicht-Sammeln ist verschenktes Geld“, meinte sie. Welche Partner bei der Initiative mitmachen, kann auf der neuen Internetseite der Werbegemeinschaft Letmathe eingesehen werden.