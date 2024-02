Letmathe/Karlsruhe. Zu 13 Jahren Haft wurde Mark B. verurteilt, weil er Carina ( 17) aus Letmathe getötet hatte. Seine Revision gegen das Urteil blieb erfolglos.

Mehr als anderthalb Jahre nach der Tötung der damals 17-jährigen Carina S. aus Letmathe ist das Urteil des Landgerichts Dortmund gegen ihren Ex-Freund Mark B. rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) teilte am Freitag in Karlsruhe mit, dass er die Revision des Angeklagten verworfen habe, weil bei der Überprüfung keine Rechtsfehler gefunden worden seien.

Das Landgericht hatte den damals 27-Jährigen im Mai 2023 des Totschlags schuldig gesprochen. Es verhängte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Das Landgericht sah als erwiesen an, dass der Dortmunder das Mädchen bei einem Treffen im Juni 2022 mit einem Kabelbinder und einem Elektrokabel erdrosselt hatte. Zuvor hatte sich die 17-Jährige von ihm getrennt. Nach der Tat versteckte er die Leiche an einem unbekannten Ort und verbrannte sie letztlich. Der verbrannte Körper wurde zehn Tage später in einem Naturschutzgebiet in Hamm gefunden.

Anwältin Victoria Grenz hatte in ihrem Revisionsantrag argumentiert, die Haftstrafe sei „unvertretbar hoch“ – blieb es doch knapp unter der Höchststrafe für Totschlag, die bei 15 Jahren liegt – und das Urteil sei allgemein „rechtsfehlerhaft“. Der zweite Verteidiger Thomas Düllberg ging darauf ein, dass es keine gesicherten Erkenntnisse zum Tatort und zum Todeszeitpunkt gebe. „Das Landgericht hat seine Überzeugung von der Täterschaft des Angeklagten auf eine Vielzahl von Indizien gestützt“, bestätigt der Bundesgerichtshof nun aber das Urteil der Schwurkammer.

Der Angeklagte hatte während des gesamten Verfahrens geschwiegen. (mit AFP)