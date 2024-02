Letmathe. Die Politik fordert die umstrittene Parkregelung an der Untergrüner Straße in Letmathe aufzuheben. Warum die Stadt das ablehnt und was nun kommt.

Der Streit um die Parksituation an der Untergrüner Straße in Letmathe nimmt kein Ende: Nachdem im November der Verkehrsausschuss der Stadt Iserlohn eigentlich beschlossen hatte, dass die umstrittene Parkregelung an der Straße wieder aufgehoben und der alte Zustand wieder hergestellt werden soll, stellt sich nun die Verwaltung quer. Die getroffene Neuregelung im Bereich zwischen Kreisverkehr und Einmündung Igelstraße soll beibehalten werden.