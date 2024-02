Letmathe. Im Letmather Saalbau haben sich am Sonntag wieder Sammler von Münzen und Briefmarken getroffen. Warum das Hobby schon Kinder begeistert.

Frederick (7), Thor (9) und Romeo (12) fielen im Letmather Saalbau eindeutig auf – die drei Jungs waren am Sonntag mit Abstand die Jüngsten unter den Philatelisten. Doch sie hatten gute Gründe, den Großtauschtag des Briefmarkensammler-VereinsIserlohn zu besuchen. Es ist nicht der Wunsch ihrer Eltern, die jeweils in Vereinen organisiert sind. Thor beispielsweise sammelt Marken mit Dinosauriern, Romeo dagegen hat es auf Autos abgesehen. Die beiden Brüder wollen demnächst selbst in einen Verein eintreten.

Norbert Witte, Vorsitzender des Iserlohner Vereins, freute sich über die erneut hohe Resonanz. „Alle Tische sind belegt“, sagte er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das bedeutet, dass etwa 50 Aussteller aus nah und fern ihre Marken und Münzen im Saalbau anbieten. Die weiteste Anreise hat traditionell ein Niederländer. „Es sind auch viele Neue dabei, ich bin viel herumgefahren, um Werbung zu machen“, erzählte Vorstands- und Ehrenmitglied Jutta Fredrich-Kampowski. Sie hat die Börse nebst Großtauschtag nach eigenen Angaben ein wenig „entstaubt“, die Standplätze der Aussteller ein wenig durchmischt und eben auch dafür gesorgt, dass neue Gesichter hinzukommen. „Und sie ist auch im Bereich Social Media sehr aktiv, das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig“, so Witte.

Beim Großtauschtag des Briefmarkensammler-Vereins Iserlohn im Letmather Saalbau konnten Interessierte nach Herzenslust stöbern. © IKZ | Jennifer Katz

Nächster Termin steht schon fest

Er freut sich generell, dass im Verein so viele Aktive tatkräftig anpacken, wenn zweimal im Jahr der Saalbau zum Treffpunkt der Marken- und Münzfreunde wird. „Ohne sie ginge das gar nicht“, sagte der Vorsitzende, der auch selbst fast zehn Kilo Kartoffelsalat für die Cafeteria beigesteuert hatte. Durch den Verkauf von Süßem und Herzhaftem wurde schließlich die Vereinskasse gefüllt. Das Spendenkonto des Hospizes „Mutter Teresa“ soll sich ebenfalls füllen, deshalb hatten die Philatelisten auch diesmal für den guten Zweck Marken und Alben aus ihren Beständen zur Verfügung gestellt. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 27. Oktober gibt es wieder eine Börse.