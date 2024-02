Letmathe. Laut Informationen der Polizei sind Unbekannte in Letmathe in ein Vereinsheim eingebrochen. In den Räumen haben sie mindestens Bargeld erbeutet.

Zwischen Dienstagabend, 20. Februar, und Samstagmorgen, 24. Februar, brachen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim an der Hohenlimburer Straße in Letmathe ein. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, stahlen sie nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe