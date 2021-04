Auch die Zweitimpfung kann in Dröschede erfolgen

Dröschede. Bei der nachträglichen Ortswahl kommt es auf Personengruppe und Buchungstermin an. Kein Impfstoff bleibt ungenutzt.

Die Fragen rund um die Terminvergabe in der Iserlohner Impfstelle in Dröschede, die an die Redaktion gerichtet werden, reißen nicht ab. So sind zum Beispiel ältere Menschen (mit schriftlicher Benachrichtigung vom Kreis sowie telefonischer oder Online-Terminbuchung über die KVWL, 116117), die bereits vor der Eröffnung in Dröschede in Lüdenscheid die erste Impfe erhalten und für dort auch einen zweiten Termin bekommen hatten, unsicher, ob sie nun ihren zweiten Termin in Iserlohn wahrnehmen können.

Dr. Gregor Schmitz, medizinischer Leiter des Impfzentrums im Märkischen Kreis und damit in gleicher Funktion auch für Iserlohn zuständig, erklärte auf Anfrage, dass diese Personengruppe nach wie vor ohne vorherige Rücksprache ihren Impftermin in der Impfstelle in Dröschede wahrnehmen könne. Das gelte grundsätzlich für alle auf diesen Weg gebuchten Termine, bis zu dem Zeitpunkt, als Termine tatsächlich für den Standort Iserlohn vergeben wurden. Das war unmittelbar nach Ostern der Fall. Ab da seien die gebuchten Termine für den jeweiligen Ort verbindlich.

„Sondergruppen“ erhalten den zweiten Termin per Mail

Aktuell würden vom Impfzentrum Personen aus den „Sondergruppen“ per Mail angeschrieben, die bereits ihre erste Impfung in der Impfstelle Iserlohn erhalten, aber noch keinen zweiten Termin bekommen haben. Dabei geht es um Personen, denen ein Arzt ein Attest für die Impfung ausgestellt hatte, außerdem um Angehörige von Pflegenden, um Personen aus priorisierten Berufsgruppen mit Bescheinigungen des Arbeitgebers und aus der Schwangerenbegleitung, wie Dr. Schmitz erläuterte. „Impflinge“ aus der genannten Gruppe könnten sich bei Bedarf per Mail an covid-80@maerkischer-kreis.de mit dem Impfzentrum in Verbindung setzen.

Die zuletzt genannten „Sondergruppen“ profitieren auch von der kurzfristigen Vergabe von übrig gebliebenen Impfdosen. Weil die Impfstelle in Iserlohn komplett ausgebucht sei, könnten solche Termine mit einem Vorlauf von wenigen Tagen aber derzeit nur in Lüdenscheid angeboten werden, erklärte der medizinische Leiter. „Wir geben jeden Tag, das was übrig bleibt, frei“, sagt Dr. Schmitz. Vergeben werden diese Termine über das Internetangebot des Märkischen Kreises. Unter dem Link t1p.de/y2z6 geht es direkt zur Online-Terminbuchung für die genannte Gruppe. Personen, die aufgrund ihres Alters (Generation 71 plus) einen Impftermin erhalten können, müssen sich nach wie vor unter 116117.de oder 0800/11611702 an die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) wenden.

Auch wenn der eine oder andere von der kurzfristigen Terminvergabe und übrig gebliebenen Impfdosen profitieren kann, ist Dr. Gregor Schmitz grundsätzlich gar nicht damit zufrieden, dass Termine ohne Absage nicht wahrgenommen würden. „Das ist sowas von ärgerlich“, sagt er und spricht von einem Anteil von 20 Prozent der Fälle, in denen der angemeldete Patient zur vereinbarten Zeit einfach nicht erscheint. Dies führe nicht dazu, dass der Impfstoff verfällt, bremse aber die ganze Impfkampagne aus, da an diesen nicht wahrgenommenen Terminen andere Impfberechtigte hätten geimpft werden können. Weggeworfen werde keine einzige Impfdosis, auch deshalb nicht, weil das Vakzin immer erst kurz vor der Verimpfung aufbereitet und bis dahin gekühlt gelagert werde. Nicht verimpfte Mittel würden dann am nächsten Tag verabreicht.