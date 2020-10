Auch ohne Schilder tragen die meisten in Letmathe die Maske

Letmathe. Die meisten Besucher der Letmather Innenstadt wissen von der neuen Maskenpflicht und halten sich daran. Aber nicht alle.

Am Wochenbeginn haben sich auf der Hagener Straße und den abzweigenden Gassen bis zur Overwegstraße die Spielregeln geändert: Die Mund-Nasen-Bedeckung ist jetzt auch außerhalb der Geschäfte zu tragen. Darauf haben neben der Heimatzeitung andere Medien und Institutionen aufmerksam gemacht, auch über private Kanäle verbreitet sich die Information.

Entsprechende Hinweise vor Ort, also durch sichtbare Beschilderung an den Eingängen zur Fußgängerzone oder im Verlauf derselben, waren bei einem Besuch am Mittwochnachmittag allerdings nicht auffindbar. Auch in der Iserlohner Innenstadt hingen bis zu diesem Zeitpunkt keine Plakate oder Zettel aus, die auf die neue Ordnungsverfügung aufmerksam machen. Schilder sind wohl noch in Arbeit, wie am Mittwoch aus Verwaltungskreisen zu erfahren war.

In der Letmather City war zu sehen, dass die meisten Passanten ihre Alltagsmaske tragen – aber nicht alle. Ein 57-jähriger Letmather hat sie zum Beispiel nur in der Hand. Nicht aus Unwissenheit, wie er zugibt: „Das habe ich in der Zeitung gelesen, ja. Aber für wirklich sinnvoll halte ich persönlich das nur, wenn die Innenstadt auch voll ist, nicht so wie jetzt.“ Über Menschen, die allein in ihrem Auto die Maske tragen, könne er nur den Kopf schütteln. Eine 16-Jährige aus der Grüne hingegen, die im Internet auf die neue Vorgabe aufmerksam geworden ist, setzt ihre Maske auch außerhalb von Menschentrauben gern auf. „Ich finde, die Regelung hätte schon viel früher gelten müssen“, sagt sie sogar.

Ein 85-Jähriger aus Altena und seine Frau sind ordnungsgemäß „bekleidet“, über die Leute ohne Maske schüttelt er wiederum den Kopf: „Die wissen das bestimmt, die wollen aber nicht“, brummt er als Angehöriger einer Risikogruppe.

Das Ordnungsamt will zunächst vor allem auf freundliche Hinweise setzen, statt sofort saftige Bußgelder zu verhängen.