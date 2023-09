Auf der Altenaer Straße (B 236) kam am Mittwochabend eine Fahrerin mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn ab; der Wagen kippte aufs Dach.

Blaulicht Auf der B 236 in Letmathe: Kleinwagen kippt aufs Dach

Letmathe. Für gut eine halbe Stunde war die B 236 in Letmathe am Mittwochabend in beide Richtungen gesperrt.

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend ein Unfall auf der Altenaer Straße (B236) kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Nachrodt. Eine Fahrerin war gegen 21.05 Uhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Letmathe unterwegs, als sie nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf den Grünstreifen unterhalb des Felshangs geriet und schließlich der Wagen aufs Dach kippte.

Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst am Unfallort untersucht, blieb aber gänzlich unverletzt. Die B 236 war für rund eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bis zur Bergung des Autos durch einen Abschleppunternehmen leitete die Polizei schließlich den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei.

