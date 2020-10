Mit ihr ist die Löschgruppe Untergrüne nie schief gewickelt

Wenn Samantha Katzmarik auf der Arbeit von ihrem Ehrenamt erzählt, ist das Interesse groß. Zum Mitmachen lassen sich die meisten trotzdem nicht so leicht motivieren – das hängt mit dem Alter ihrer Schützlinge zusammen: Die 24-Jährige ist Erzieherin und betreut Kinder und Jugendliche, die ihre Grundschulzeit hinter sich haben. „Da will nicht mehr jeder Dritte Feuerwehrmann werden“, erklärt sie und lächelt dabei milde. Oder eben Freiwillige Feuerwehrfrau, so wie die gebürtige Hagenerin, die ihrem heutigen Ehemann vor fünf Jahren nach Iserlohn gefolgt ist.

Auf ihrer Uniform steht noch ihr Mädchenname: „S. Drechsler“. Das nimmt die 24-Jährige gleichmütig hin, denn ihr kommt es bei ihrem Engagement bei der Löschgruppe Untergrüne darauf an, Menschen zu helfen. „Das wollte ich immer schon. Ich war schon in Hagen bei der Freiwilligen Feuerwehr und davor beim THW“, berichtet sie.

Beim Technischen Hilfswerk hielt es sie nur so lange, bis Freunde sie für die Brandschützer abwarben. Dort gefällt ihr unter anderem, dass man insgesamt öfter zu Einsätzen gerufen werde.

Vom Technischen Hilfswerk zur Freiwilligen Feuerwehr

Das erste Mal, daran erinnert sie sich noch genau, war das in einer Silvesternacht: „Jemand hatte vor seiner Garage geböllert und sein Auto in Brand gesetzt“, erzählt sie. Offenbar hatte der Betroffene das Garagentor geschlossen und dabei noch schwelende Feuerwerkskörper in der Garage vergessen, die das darin geparkte Fahrzeug ansteckten. „Der Wagen ist komplett abgefackelt, aber verletzt wurde niemand“, fasst sie zusammen. Aus ihrer Zeit beim THW erinnert sie sich an einen Großeinsatz, als der Hagener Bahnhof wegen eines Bombenfunds abgeriegelt wurde. In Iserlohn war sie an den Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Brand am Kurt-Schumacher-Ring beteiligt. Bei aller Hilfsbereitschaft kann sie natürlich ihre Schützlinge nicht im Stich lassen und rückt nur außerhalb ihrer Dienstzeiten mit aus, meistens am Abend.

Zu Hause lässt sie dann ihre Husky-Schäferhund-Dame „Alicia“ und ihren Ehemann, der die mit ihrem Ehrenamt verbundenen Risiken akzeptiert: „Er sagt dann, komm mir bitte heil nach Hause, aber er lässt mich gehen“, erklärt Samantha Katzmarik. Ihr Mann stammt aus Polen, was die 24-Jährige zum Anlass nimmt, ihren kulturellen Horizont zu erweitern: „Ich habe mir vorgenommen die Sprache zu lernen. Auch damit ich endlich die Texte bei polnischen Schlagern verstehe.“ Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch kann sie dem Nachbarland einiges abgewinnen.

Besonders, wenn es bei den Schwiegereltern Pierogi gibt: gefüllte Teigtaschen, deren Ursprung im heutigen Baltikum verortet wird. „An Weihnachten gibt es zwölf Gänge, einen für jeden Apostel“, nennt sie ein Beispiel für die kirchlich geprägten Traditionen in ihrer Schwiegerfamilie. Eine neue Erfahrung für die 24-Jährige: „Ich selbst bin nicht kirchlich erzogen worden“, erklärt sie. Ihre soziale Ader verträgt sich gut mit christlicher Nächstenliebe, entwickelt hat sie diese aber ganz von selbst.

Dass sie auch beruflich mit Menschen arbeiten möchte, war aber nicht von Anfang an klar. „Auf der Realschule hatte ich gar keine Ahnung, was ich werden soll“, gibt sie rückblickend zu. Auf Anraten ihres Vaters habe sie für ihr Fachabitur zunächst die kaufmännische Sparte gewählt, dort aber bald gemerkt: „Das war überhaupt nicht das Richtige.“ Nach der Kurskorrektur in den sozialen Bereich fand sie schließlich bei einem FSJ in einer offenen Ganztagsschule ihre Berufung und entschied sich anschließend für die Erzieherausbildung.

Im Kino lieber Humor oder Nervenkitzel als eine Schnulze

Mit ihrer Geduld und Fürsorglichkeit bringt Samantha Katzmarik dafür beste Voraussetzungen mit. In ihrer Löschgruppe bringt sich die 24-Jährige außerdem mit ihrer Ordnungsliebe ein. „Ich liebe es Schläuche zu rollen. Meine Kameraden nennen mich immer bekloppt“, verrät sie vergnügt. Als Leitungen für das rettende Löschwasser haben die zitronengelben Schläuche bei der Feuerwehr einen anderen Status als im Garten, sie müssen beim Einsatz genauso fachgerecht angekoppelt und entrollt werden wie sie anschließend wieder verstaut. Auch das Sauberhalten vor allem der Dichtungen ist bei der Wehr kein schmückendes Beiwerk.

Auch in ihrem Zuhause gehe es ziemlich ordentlich zu, sagt die Erzieherin, die bei den Fortbildungsmöglichkeiten für ihr Ehrenamt mit dem Maschinistenlehrgang liebäugelt – nicht zuletzt, weil es auch bei der Ausrüstung für die Einsatzfahrzeuge wichtig ist, Ordnung zu halten. Jeden Bereich ihres Lebens straff durchorganisiert hat sie bei alledem nicht, es gebe Ausnahmen: „Mein Auto zum Beispiel.“

Samantha Katzmarik hält ihre Kondition mit Ausdauersport wie Laufen und Schwimmen aufrecht, für die Disziplin sorge im Zweifel schon ihre „Alicia“, versichert die 24-Jährige. Wenn es um Filme und Serien geht, darf es für sie gern Comedy sein oder als Kontrastprogramm auch mal ein Horrorstreifen. Um reine Liebesgeschichten macht sie einen Bogen: „Schnulzen kann ich nicht leiden.“

Etwas Action gehört auch für die eher ruhige Lebensretterin dazu, sie liebt Achterbahnfahren und hat „Respekt“, aber keine Angst vor Höhen: „In der Grundausbildung haben wir uns auch mal von einer Hauswand abgeseilt, das war cool.“