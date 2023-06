Aufwendige Suchaktion in Letmathe: Vermisste (63) gefunden

Letmathe. Mit Hubschrauber, Drohne und Hunden suchte die Polizei in der Nacht nach einer Vermissten (63) in Letmathe. Am Morgen gab es ein Happy End.

Eine großangelegte Suchaktion nach einer vermissten 63-Jährigen hat in der Nacht auf Mittwoch im Raum Letmathe für Aufsehen gesorgt. Die Frau, bei der Anhaltspunkte für eine leichte Demenz vorliegen und die nur zu Besuch in Dröschede weilt, war am Abend von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Das „Happy End“ gab es dann am frühen Morgen: Eine Polizeistreife entdeckte die Vermisste gegen 4.18 Uhr an der Hagener Straße.

Zuvor hatte die Polizei die gesamte Nacht über viele Einsatzkräfte zusammengezogen, um nach der 63-Jährigen zu suchen. Mehrere Streifenwagen waren unterwegs. Polizeihubschrauber Hummel 1 drehte zwischen Dröschede und Letmathe seine Runden. Auch Mantrailer-Hunde sollten die Spur der Vermissten aufnehmen. Die Feuerwehr unterstützte die Suche mittels Drohne.

