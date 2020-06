Aus dem Leben eines Parodisten

Lössel. Entertainer Jörg Knör hat für die „Tischgespräche“ viele selbst erlebte Promi-Stories im Gepäck.

Im Rahmen der Reihe „Kultur und kulinarische Genüsse“ erwartet das Kulturbüro den Entertainer Jörg Knör zu den „Tischgesprächen“ bei Neuhaus in Lössel. Im Gespräch mit IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert können die Gäste am Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, umrahmt von einem Vier-Gang-Menü mit winterlichen Gaumenfreuden und speisenbegleitenden Weinen vom Neuhaus-Küchenteam, einen besonderen Abend in einzigartiger, fast privater, Atmosphäre genießen.

Als Parodist ist er nicht nur er selbst sondern ganz viele

Jörg Knör ist ohne Zweifel im Unterhaltungsgeschäft ein Mann, der einen Bekanntheitsgrad hat, der den Promi-Zeiger bei denen, die Lust auf fröhlichste Unterhaltung haben, ganz nach oben schnellen lässt. Vielleicht auch deshalb, weil er eben nicht nur er selbst ist, sondern gleich ganz viele.

Parodist, Stimmenimitator, alles das sind Beschreibungsversuche, die dem Mann mit den tausend Stimmen einfach schon im Ansatz nicht gerecht werden. Jörg Knör, der seit rund 60 Jahren auf der Welt ist und davon über 40 Jahre im Showgeschäft brilliert, ist ein Unterhalter im allerbesten Show-Sinne. Ein echter Entertainer eben.

Dass ein Mann mit solch einer Künstler-Geschichte eine lange Liste von selbst erlebten Promi-Stories im Gepäck hat, die er an diesem Abend natürlich mit eigener oder auch geliehener Stimme gern erzählen möchte, versteht sich. Zum Beispiel wie er Peter Alexander im kaputten Mercedes zum Auftritt chauffierte, von Udo Jürgens einen Kuss auf den Mund bekam, wie er Helmut Schmidt im Flieger auf die Spucktüte malte, Willy Brandt in den Sessel zurückwarf oder mit Genscher Cancan tanzte.

Man darf also gespannt sein wie er dem Publikum erklären wird, ob und wie tief man sich in eine zu parodierende Person überhaupt reinfallen lassen muss. Der Heimatzeitung hat er dazu einmalgesagt: „Gar nicht wirklich, man muss im Gegenteil ganz besonders bei sich sein, um den Abstand zuhaben wie ein Marionettenspieler die Fäden der Promi-Puppen zu ziehen.“

Kulinarische Gaumenfreudenim Vier-Gänge-Menü

Zum „Tischgespräch“ gehören traditionell ein Aperitif, das passende Vier-Gänge-Menü und speisenbegleitende Weine, die von Familie Neuhaus und ihrem eingespielten Team kredenzt werden. Nach hausgebackenem Brot und Dip wird eine Tranche vom Lachs auf Couscous mit Möhren-Ingwer-Sößchen gereicht. Darauf folgt eine klare Suppe vom Ochsen mit kleinen Semmelklößen. Im Hauptgang wird Brust vom Bio-Hähnchen aus der Region unter Ciabatta-Senf-Kruste auf Omis Möhrengemüse serviert, und seinen Abschluss findet das Menü mit Birnenspalten inRotwein mit Bratapfeleis.